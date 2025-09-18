La discoteca Pacha de Barcelona se reinventa con la mítica marca ibicenca KU

A las nuevas generaciones de noctámbulos tal vez no les suene KU. Pero la discoteca que acuñó ese nombre hizo leyenda en Ibiza entre 1978 y 1993, y su memoria ha aflorado este verano porque espacio que ocupó ha iniciado una nueva etapa como [UNVRS], posiblemente ya el mejor club del mundo.Los herederos de la marca KU, que en 2024 dejaron caer que planeaban recuperarla en algún otro lugar han cumplido: la discoteca Pacha Barcelona, del grupo local Costa Este, en el Front Marítim de la Barceloneta, se ha converito en el nuevo KU Barcelona tras incorporar algunas mejoras y cambiar su propuesta.

Se da a circunstancia de que este local del famoso eje de ocio del litoral de Barcelona es el único que tiene asegurada su continuidad como discoteca, ya que fue subastado en 2021 e inicialmente adquirido por el fondo Archer Hotel Capital (propietario del cercano Hotel Arts), aunque Costa Este ejerció como inquilino el derecho de tanteo y retracto. Por contra, otras discotecas del eje, como Opium, Shôko y Carpe Diem, acaban de lograr dos años de prórroga de su alquiler por parte del Ministerio de Hacienda (su titular), mientras decide junto al ayuntamiento el futuro de la zona, aunque el gobierno de Collboni es partidario de mantener el ocio nocturno, habida cuenta de que Barcelona está falta de locales y la enorme afluencia de público a la zona sería muy difícil de canalizar en otras áreas.

El grupo de ocio barcelonés, con una quincena de negocios entre Barcelona, Madrid y Marbella, ha optado por el cambio de su antiguo Pacha Barcelona, al considerar que este sello --del que eran franquiciados-- ya no mantiene su espíritu original, desde su venta en 2017 a un fondo inversor. Ricardo Urgell propulsó el concepto de Pacha, nacido en Sitges y amplificado con su expansión en Ibiza, popularizando las célebres cerezas de su logo en todo el mundo.

Nueva entrada al Ku, en el paseo Marítim. / jpescobar

No obstante, la familia Bordas, propietaria de Costa Este, considera que la firma Pacha "ha perdido progresivamente su identidad" desde su venta y posterior traspaso a un grupo internacional, lo que cuestionaba su franquicia en Barcelona. Como recambio, sin perder el faro ibicenco, el grupo apuesta ahora por "recuperar la fuerza y personalidad de un icono como KU, manteniendo su esencia original pero reinterpretada para una generación que busca experiencias inmersivas, globales y sofisticadas".

Cuando KU hizo historia

La apertura de Ku a finales de los 70' de la mano de dos empresarios vascos enamorados de la isla marcó un hito en Ibiza, convirtiéndola en referente del ocio. Con sus apoteósicas fiestas y enorme capacidad para 10.000 personas entre espacios interiores y terrazas fue destino de noctámbulos de todo el mundo y de todos los VIPS del momento. Fue símbolo de libertad y hedonismo, marcando tendencias en moda y cultura con sus performances y espectáculos.

Su magnitud y problemas de acústica, con las consiguientes quejas vecinales en la zona de Sant Rafael, llevaron al cierre en 1993, para pasar a convertirse en Privilege, hasta que la pandemia forzó su cierre, y tras años de apagón este 2025 ha renacido como [UNVRS] con una gran inversión y un éxito proporcional. Allí han protagonizado sus fiestas estrella de los sábados noche el grupo también catalán elrow.

Cuatro décadas después, Barcelona es escenario del regreso de KU, también franquiciado. Lleno de simbolismo, porque fue en la sede ibicenca donde en 1997 Freddie Mercury y Montserrat Caballé presentaron al mundo 'Barcelona'. "Aquel instante convirtió al club en parte de la memoria cultural de la ciudad, y hoy, con su reapertura, esa unión vuelve a cobrar vida en el lugar al que siempre estuvo destinada", añaden desde Costa Este.

Según Ramón Bordas, fundador del grupo, desde sus inicios hace más de tres décadas en Catalunya su objetivo ha sido “ofrecer las mejores experiencias" a sus clientes. Indica que para evolucionar el concepto de su local de primera línea de la Barceloneta no conciben mejor opción que KU.

Y detalla que la nueva etapa "se enmarca en la visión de la nueva generación de Costa Este, que está impulsando una renovación estratégica de los espacios del grupo para adaptarlos a las tendencias actuales", ejerciendo de "dinamizador del ocio barcelonés".

En la ciudad destacan por liderar Opium, Bling Bling y Bastian Beach, entre otros negocios. Por ello sostienen que recuperar el alma de KU "es un homenaje a la memoria de la noche mediterránea y una apuesta por el futuro de la experiencia nocturna", que en Barcelona y especialmente en el Front Marítim apunta tanto al público local como turista.