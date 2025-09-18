Detienen en Barcelona a un hombre buscado en Suecia por planear dos asesinatos relacionados con el narcotráfico

Un hombre de 32 años ha sido detenido este miércoles sobre las diez de la mañana en el distrito barcelonés del Eixample relacionado con la preparación de dos asesinatos en Suecia vinculados al narcotráfico. Los Mossos d'Esquadra han explicado que el hombre tenía activa una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), activada por la policía sueca tras encontrar el automóvil del individuo con dos armas cargadas con munición real y un chaleco antibalas.

Al hombre, que pasará a disposición judicial en las próximas horas, se le vincula con bandas de crimen organizado del narcotráfico en Suecia. Los supuestos asesinatos debían cometerse en la capital de Suecia, Estocolmo, y en la también localidad sueca Örebro.

La policía sueca tuvo sospechas de que el hombre pudo huir hacia Barcelona, y puso los hechos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra, al tiempo que se activaba el OEDE.

A partir de este aviso, la Unidad de Entorno Penitenciario de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos y el Grupo Regional de Delincuencia Urbana de la Región Policial Metropolitana de Barcelona del cuerpo catalán organizaron un dispositivo de investigación que dio fruto este miércoles, cuando el individuo fue detenido en el Eixample.