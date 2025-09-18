Derby Hotels abrirá un nuevo edificio de apartamentos turísticos en la plaza de Europa de L'Hospitalet

Un día después de que el Gremi d'Hotels de Barcelona hiciese balance de la temporada estival en la ciudad, donde este verano ha caído ligeramente el precio medio de las habitaciones hasta 191,6 euros la noche, uno de las principales cadenas en la capital catalana, Derby Hotels Collection, ha coincidido en apuntar a ese ajuste de precios a final de verano para mantener la ocupación más alta. Pese a los resultados positivos, han rebajado sus expectativas de incremento de facturación anual, que podría estar entre un 1% y un 2%. La empresa familiar tiene entre sus proyectos más inmediatos iniciar la construcción de un pequeño bloque de apartamentos turísticos junto a la plaza de Europa de L'Hospitalet, que se suma al que abrieron hace poco más de un año. También están a punto de comenzar, en noviembre, con la segunda fase de reforma de su hotel de Londres.

Esos nuevos proyectos se afrontarán financieramente de forma "cómoda" gracias a la reciente desinversión que hizo el grupo, al vender su hotel Banke de París el pasado julio, por 97 millones de euros, unos 20 millones más del precio por el que lo adquirieron años atrás. Les ha facilitado haber culminado la primera fase renovación del Caesar en Londres (12,67 millones de euros) y llevar a cabo muy pronto la segunda. Esta se iniciará a mitad de noviembre, que durará 14 meses y afectará a las zonas comunes y un tercio pendiente de habitaciones y costará unos 8 millones, según ha detallado este jueves su director general, Joaquim Clos. Pero les ayuda también a seguir creciendo en el área de Barcelona.

La empresa suma 21 establecimientos turísticos: 12 hoteles como Derby Hotels Collection --8 en Barcelona, 1 en L'Hospitalet de Llobregat, 2 en Madrid y 1 en Londres-- y 9 aparthoteles bajo el sello Barcelona Apartment, al que se sumará la nueva apuesta en el entorno de la plaza de Europa, cuya construcción comenzará próximamente. En este emplazamiento, que supone una alternativa al blindaje de camas impuesto por el Ayuntamiento de Barcelona con el PEUAT (plan especial urbanístico de alojamientos turísticos), la cadena catalana ya abrió otro aparthotel de 20 apartamentos el año pasado, con muy buenos resultados. El nuevo tendrá solo ocho apartamentos y mantienen la premisa corporativa de operar solo inmuebles de propiedad.

Su irrupción en la zona apuntaba sobre todo al visitante de congresos y eventos de la Fira, pero al final también han logrado atraer a turistas que sacan partido tanto a las buenas conexiones con el centro de Barcelona, como con Castelldefels, Gavà o Sitges, ha señalado Clos. Les permite afianzarse en esa nueva área estratégica y aumentar su oferta de alojamientos completos por días, que han ido desarrollando en paralelo a los hoteles.

A pocas horas de ejercer de anfitrión en la tradicional fiesta social que organizan anualmente en la terraza de su buque insignia, el Claris Hotel & Spa, Joaquim Clos ha relatado a la prensa que mantienen el interés desde hace tiempo por desembarcar en Lisboa. Allí buscan activamente un emplazamiento adecuado y un edificio con el tamaño suficiente para resultar viable. También valoran poder dar el salto a Italia, si localizasen un activo adecuado.

Estadounidenses y españoles

Respecto a la temporada que acaba, el director de Derby Hotels, al igual que la patronal, constata haber experimentado esos ajustes de precio que avanzó en agosto este diario, y que ha notado más el segmento del lujo, tras un 2024 de fuertes subidas. Aunque ha señalado que la "desaceleración" no es alarmante en Barcelona, donde también ha afectado el contexto político internacional. No obstante, ha alertado del efecto que pueda tener en la ciudad seguir subiendo la tasa turística, sobre todo de cara a la captación de congresos y ferias, por las que la urbe ha de pugnar. "Todo tiene un límite", ha subrayado.

Tras una facturación de 88 millones en 2024, a falta de más de tres meses para cerrar 2025, asume que pese a la previsión inicial de crecer un 5% este año, la mencionada desaceleración del sector limitará el incremento a un 1% o 2%, según sus estimaciones. No obstante, los beneficios podrían ser más altos, prevé.

Respecto las nacionalidades que más se están alojando en sus hoteles, Clos destaca que pese a la política de aranceles del Gobierno de Donald Trump, este verano no han notado un descenso de huéspedes estadounidenses. Este mercado, en el que realizan una fuerte promoción, representa entre un 26 y un 27% de sus clientes, seguidos de visitantes del resto de España, de Gran Bretaña , de Francia y de Asia, en especial China.