Todos los cortes de tráfico por la cursa de la Mercè 2025 en Barcelona

El domingo 21 de septiembre tendrá lugar en Barcelona la 47ª edición de la Cursa de la Mercè Bimbo Global Race, donde más de 14.000 corredores saldrán de la calle Aragó con Pau Claris, en una edición que estrena nuevo recorrido: por primera vez en más de dos décadas, la meta se situará en la plaza de Catalunya, en lugar de la avenida Maria Cristina.

El cambio de trazado, más céntrico y con vistas al mar, también conllevará una serie de restricciones de tráfico y estacionamiento en buena parte del centro de la capital catalana. A continuación repasamos las afectaciones:

Sábado 20 de septiembre

Antes de la carrera se producirán los primeros cortes y prohibiciones de aparcamiento por los preparativos previos:

Desde las 08.00 h : inicio del montaje en la zona de llegada (Pl. Catalunya, lado Llobregat), sin afectar al tráfico.

: inicio del montaje en la zona de llegada (Pl. Catalunya, lado Llobregat), sin afectar al tráfico. Desde las 15.00 h: cortes de tráfico en Pl. Catalunya (lado Llobregat) entre Pelai y Rda. Universitat; en Balmes - Bergara y en Bergara - Pl. Catalunya.

Prohibición de estacionamientos

Del 16 al 22 de septiembre (07.00 a 22.00 h): prohibido estacionar en Pl. Carles Buïgas (parte posterior Pavelló d’Itàlia).

prohibido estacionar en Pl. Carles Buïgas (parte posterior Pavelló d’Itàlia). 19 y 20 de septiembre (10.00 a 20.00 h): prohibido estacionar en Pl. Carles Buïgas (lado montaña), habilitado para PMR.

prohibido estacionar en Pl. Carles Buïgas (lado montaña), habilitado para PMR. Desde el sábado 20 (08.00 h) hasta el domingo 21 (16.00 h): prohibido estacionar en Pl. Catalunya (lado Llobregat, entre Pelai y Rda. Universitat).

prohibido estacionar en Pl. Catalunya (lado Llobregat, entre Pelai y Rda. Universitat). Desde el sábado 20 (14.00 h) hasta el domingo 21 (12.00 h): prohibido estacionar en Aragó (entre Bruc y Pg. de Gràcia, y entre Girona y Bruc), así como en Bruc entre Consell de Cent y Aragó.

prohibido estacionar en Aragó (entre Bruc y Pg. de Gràcia, y entre Girona y Bruc), así como en Bruc entre Consell de Cent y Aragó. Desde el sábado 20 (15.00 h) hasta el domingo 21 (12.00 h): prohibido estacionar en Pg. Lluís Companys (tramo Comerç–Pg. Pujades), en Pelai (Balmes–La Rambla) y en Rda. Universitat (lado mar, Pl. Catalunya–nº20).

prohibido estacionar en Pg. Lluís Companys (tramo Comerç–Pg. Pujades), en Pelai (Balmes–La Rambla) y en Rda. Universitat (lado mar, Pl. Catalunya–nº20). Desde el sábado 20 (20.00 h) hasta el domingo 21 (15.00 h): prohibido estacionar en Pl. Catalunya (lado montaña, calzada mar).

Domingo 21 de septiembre (día de la Cursa)

Desde las 05.00 h del domingo, se producirán cortes en las siguientes calles:

Aragó (entre Av. Diagonal y Pg. Sant Joan, reducción de carriles).

Aragó (entre Pg. Sant Joan y Girona).

Bruc (València–Aragó).

Roger de Llúria (Diputació–Aragó).

Pau Claris (València–Aragó).

A partir de las 05.30 h, habrá cortes en Pl. Catalunya (calzada montaña–Pg. de Gràcia), Pg. de Gràcia (Gran Via–Pl. Catalunya), y Rambla Catalunya (Gran Via–Pl. Catalunya).

Una hora después, desde las 06.30 h, habrá nuevos cortes en Pl. Catalunya (calzada mar–Pelai), Balmes (Pelai y Rda. Universitat), Gran Via–Pl. Universitat, Rda. Sant Antoni–Aribau, y otras calles adyacentes (Tallers, Jovellanos, etc.).

Restricciones de la circulación

Además, el domingo 21 de septiembre, desde las cinco de la mañana se prohibirá circular en Aragó (Bailèn–Girona). Más tarde, de 07.30 a 11.30 h, estará prohibido circular en las siguientes calles de la ciudad, al formar parte del recorrido de la Cursa de la Mercè:

Aragó (Pg. de Gràcia–Casanova).

Casanova (Aragó–València).

València (Casanova–Pg. Sant Joan).

Pg. Sant Joan (València–Pg. Lluís Companys).

Pg. Pujades (Pg. Lluís Companys–Pg. Picasso).

Pg. Picasso (Pujades–Av. Marquès d’Argentera).

Av. Marquès d’Argentera (Pg. Picasso–Pg. Isabel II).

Pg. Isabel II (Marquès d’Argentera–Pg. Colom).

Pg. Josep Carner (Portal de la Pau–Pl. Drassanes).

Av. Paral·lel (Drassanes–Entença).

Entença (Av. Paral·lel–Floridablanca).

Floridablanca (Entença–Rda. Sant Antoni).

Rda. Sant Antoni (Floridablanca–Pl. Universitat).

Pelai (Pl. Universitat–Jovellanos).

Tamarit (Rocafort–Entença).

Los vehículos que queden dentro del recorrido serán inmovilizados con cinta para evitar su movimiento, ha informado el Ayuntamietno de Barcelona.

Desvíos y cambios de sentido

El consistorio también ha informado de que se realizarán varios desvíos en los distritos Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí, además de cambios de sentido en calles como Josep Anselm Clavé, Pl. Joaquim Xirau i Palau, La Rambla (tramo Tallers–Bonsuccés), Bergara, Roger de Llúria, Manso o Marquès de Campo Sagrado.

El metro y el tren, las mejores opciones

Por todo ello, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda a los ciudadanos evitar el uso del vehículo privado durante la mañana del domingo 21 de septiembre y utilizar el metro y el tren, que funcionarán con normalidad.