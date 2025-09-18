Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de la Premsa de Montjuïc acogerá un gran archivo del Institut del Teatre

La Diputación pagará toda la obra, que ejecutará Barcelona para agilizar el proyecto técnico e inaugurar en 2029

Barcelona y Diputació reorientan el futuro de la Casa de la Premsa de Montjuïc

Barcelona expropiará un edificio del Poble-sec, que acogerá una biblioteca

Fachada de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona

Fachada de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona / Jordi Cotrina

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona y la Diputació de Barcelona han culminado un acuerdo para reorientar la Casa de la Premsa de Montjuïc. Como avanzó EL PERIÓDICO este julio, las dos instituciones recuperan y actualizan la idea de trasladar a este espacio patrimonial -en desuso desde los años 90- el gran archivo del Institut del Teatre, sede formativa ubicada a poca distancia y dependiente de la institución provincial. Este uso releva la biblioteca anunciada, que finalmente ocupará un espacio más céntrico gracias a una expropiación desencallada este verano en el corazón del Poble Sec.

La teniente de alcaldía y concejal de Sants-Montjuïc, Raquel Gil (PSC), y el diputado de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez (Bcomú), han anunciado este jueves el pacto. La letra pequeña está pensada para agilizar al máximo la obra y que pueda inaugurarse en 2029, año del centenario de la Exposición Internacional. El acontecimiento de 1929 alumbró este palacete modernista de la avenida Rius i Taulet, de unos 1.500 m², tras los pabellones de la Fira ahora en remodelación.

Vista de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona

Vista de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona / Jordi Cotrina

El consistorio cede el edificio a la Diputació, que pagará la rehabilitación al 100%, pero los trabajos técnicos seguirán a cargo de la empresa municipal BIMSA. Una fórmula “no habitual”, ha admitido Gil, pensada para aprovechar que el plan para acomodar una biblioteca en este inmueble ya lo había hecho la promotora pública. Que lo retoque la propia BIMSA será más eficiente que traspasarlo a otro equipo técnico, asumen ambas administraciones.

Si no hay contratiempos, en 2026 el proyecto ejecutivo estaría listo para licitar la obra. De hecho, podrá reciclarse también en alguna medida el trabajo hecho en 2011, cuando firmaron un convenio ya caducado para impulsar el traslado de este fondo centenario sobre artes escénicas. La crisis llevó a descartar ese primer intento, sin que prosperara ninguna otra mudanza.

El nuevo equipamiento no será exactamente como se ideó hace década y media, sino que se moderniza con una “mirada contemporánea, distribuida y colaborativa”. El futuro equipamiento se llamará Centre de Recerca i Acció Comunitària en Arts Escèniques. “Queremos reinventarnos”, ha asegurado González, que ha enfatizado la vocación de generar una “intersección entre el arte y la academia”.

Ha detallado que tendrá tres ejes de actuación: un archivo documental muy abierto a consultas ciudadanas y generador de exposiciones, espacios para que artistas e investigadores puedan hacer residencias temporales y también proyectos con tejido social y escuelas.

Vista de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona

Vista de la Casa de la Premsa, en la avenida de Rius i Taulet, detrás de Fira Barcelona / EPC

El equipamiento provincial se compaginará con los espacios prometidos para actividades vecinales, un “encaje de bolillos” ya en manos de los técnicos. En este sentido, Gil ha puesto en valor a la plataforma Casa de la Prensa como principal reivindicadora del rescate de este inmueble, así como organizadora de actividades sobre comunicación y fake news. “No tendría sentido que en esta actualización no estuvieran los vecinos y vecinas que han salvado la Casa de la Premsa”, ha coincidido González.

