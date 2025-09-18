El Bellvitge Music Festival busca fecha en 2026, ya lejos del marco de las fiestas del barrio de L'Hospitalet

Los responsables del Bellvitge Music Festival (BMF) y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han empezado a trabajar ya en la búsqueda de una nueva fecha para no dejar morir el festival de música urbana, que en 2024 llegó a congregar 6.000 personas en el parque de Bellvitge en el marco de las fiestas del barrio. Lo único que está claro, por ahora, es que no será en 2025. Organizadores y consistorio tienen la vista puesta en 2026. "Ahora estamos reestructurando el proyecto y estamos a la espera de nuevas reuniones a finales de septiembre o principios de octubre", explica Dani Banda, uno de los creadores y responsables del evento.

Más allá de que este año no tendrá una nueva edición del BMF, lo que está también claro es que el evento no seguirá vinculado a la Fiesta Mayor de Bellvitge, como había hecho años atrás. Los responsables del festival y la Comisión de Fiestas del barrio mantienen unas diferencias aparentemente insalvables y, tras reproches y acusaciones cruzadas a lo largo de las últimas semanas, han roto por completo. A la comisión de fiestas "se nos va de las manos" por toda la organización que conlleva un evento de tal calibre, explicaban desde la entidad a este diario días atrás. "Ojalá tuviéramos la capacidad, pero si pasa algo la responsabilidad es de la comisión", destacaba la comisión, quien instaba al consistorio a apoyar este certamen y otros eventos destinados al ocio juvenil.

En cualquier caso, con el objetivo de dejar también la polémica atrás, el Bellvitge Music Festival busca ahora dar un nuevo salto; "volver a crecer". "Muchas veces habíamos tenido que montar todo el festival con un mes de margen. Conseguíamos traer artistas porque conocemos a gente, pero queremos aprovechar para mejorar toda la producción. Subir de nivel", añade Banda, quien dice comprender que el evento no se pudiera seguir haciendo en el parque de Bellvitge como hasta entonces porque es difícil de controlar toda la seguridad del evento por la gran afluencia de público que logra el evento.

Dice Banda que, después de comunicaciones con el gobierno local que no terminaron en buen puerto, además de con el área de Juventud, se han reunido también con los responsables del área de Cultura y confía en que se hayan puesto las bases para andar en el "camino correcto" hacia la resurrección del BMF, un festival de música urbana que, más allá de vecinos de Bellvitge y L'Hospitalet, había empezado a hacerse un nombre en un radio cada vez más grande y atraía también a vecinos del Baix Llobregat. Fuentes municipales apuntan también que este primer encuentro ha conllevado buenas sensaciones de cara al futuro del festival y que desde el consistorio buscarán guiar a los jóvenes responsables del evento para tratar de volver a hacerlo posible.