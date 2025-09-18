Herido el conductor de una furgoneta al chocar con un tranvía en Barcelona

El conductor de una furgoneta ha resultado herido este jueves por la tarde al chocar con un tranvía en Barcelona. La colisión se ha producido en la avenida Diagonal, a la altura de la calle Espronceda.

Agentes de la Guardia Urbana y de los Bomberos de Barcelona se han desplazado al lugar de los hechos. Varias dotaciones de las fuerzas de seguridad y el Servei d'Emergències Mèdiques han acudido también al punto donde se ha producido el siniestro.

Fuentes municipales explican que una ambulancia ha trasladado al herido a un centro hospitalario. Se ha abierto una investigación para aclarar los hechos que han desembocado en el accidente.