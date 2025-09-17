Viral
Un estadounidense llega a Barcelona con 0 euros y pone en marcha un plan para sobrevivir solo con su guitarra
El objetivo de superar 10 días sin dinero no empieza de la mejor manera
Balma Simó
El creador de contenido estadounidense Blake Robert ha decidido poner a prueba sus límites personales y su creatividad en un desafío poco habitual, que explica en su cuenta de TikTok: recorrer España durante 10 días sin llevar ni un solo euro consigo.
Su único recurso para sobrevivir es la música, ya que pretende pagar las comidas, el transporte y el alojamiento tocando la guitarra en la calle.
Primeros obstáculos en el aeropuerto
El joven aterriza en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con la idea de empezar su aventura. Y no tarda mucho en tener el primer problema: el billete de tren hacia el centro de la ciudad. "Acabo de aterrizar y el tren a Barcelona cuesta casi seis euros" (en realidad, cuesta 5,05 euros), asegura el creador de contenido, mientras intenta encontrar otra opción.
Por eso, le pregunta a un trabajador del recinto si puede tocar allí mismo: "Por mí no hay problema, pero depende de los del aeropuerto", le responde.
Con la guitarra en la mano, empieza la actuación, aunque la experiencia le dura poco. "Vienen los de seguridad", detalla el joven. Uno de los agentes se le acerca y trata de evitar que continúe con el concierto: "Olvídate del dinero, está bien. Hay un autobús allí, el 46… Vete".
Finalmente, consigue subir gratis al transporte público: "Me han puesto en un autobús 'random' gratis. Veremos dónde me lleva".
Instalado en Barcelona
Ya en la ciudad, Robert se dirige al Arc del Triomf, un lugar muy concurrido por turistas y artistas que quieren ganarse la vida cantando. Sin embargo, ante su sorpresa, unas jóvenes le piden que actúe para ellas. "Acabo de conocer a unas chicas italianas. Quieren que cante una de mis canciones", explica el estadounidense, que decide improvisar para el reducido público que lo escucha.
Tras esa primera actuación, logra su objetivo: quedarse en los alrededores del monumento, donde puede tocar durante horas y reunir una cantidad suficiente de dinero para pasar el primer día.
Al terminar la jornada, ha recaudado 32 euros, cifra con la que puede cubrir sus primeras necesidades. Es decir, cenar ocho tacos, reservar una habitación en un hostal y, también, guardar 7 euros para el segundo día.
