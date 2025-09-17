El Tibidabo abrirá gratis el funicular y el área panorámica durante las fiestas de la Mercè

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá al público general el parque de atracciones del Tibidabo durante las fiestas de la Mercè el miércoles 24 de septiembre, festivo local. "Por primera vez", el parque permitirá acceder gratis al Área Panorámica a la ciudadanía poniendo a su disposición todas las atracciones llamadas emblemáticas, como el Giradabo, la Talaia, el Avión, el Carrusel y el Museu d'Autòmats.

Para acceder, las personas interesadas deberán registrarse previamente en la jornada de puertas abiertas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este miércoles. La página oficial del parque aclara cómo lograr inscribirse mediante un código promocional y recomienda a los interesados darse prisa para que no quedarse sin plaza. La invitación incluye el acceso gratis a la Cuca de Llum, el funicular que sube a la cima.

El consistorio ha recordado que el Área Panorámica del Tibidabo es la zona más alta del parque situada a 500 metros sobre el nivel del mar y "con las mejores vistas de la ciudad". Habitualmente ya se permite acceder sin coste al mirador, mientras que las atracciones emblemáticas son de pago. Este año además el museo de los autómatas se incorporó a la lista de centros municipales que abren puertas gratis un domingo al mes.