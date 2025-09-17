Invitaciones limitadas
El Tibidabo abrirá gratis el funicular y el área panorámica durante las fiestas de la Mercè
El parque de atracciones de Barcelona lanza una promoción para conseguir pases de acceso sin coste para el día 24 de septiembre
La Torre Collserola estrena una 'Sunset Experience' gratis junto al Tibidabo
El Ayuntamiento de Barcelona abrirá al público general el parque de atracciones del Tibidabo durante las fiestas de la Mercè el miércoles 24 de septiembre, festivo local. "Por primera vez", el parque permitirá acceder gratis al Área Panorámica a la ciudadanía poniendo a su disposición todas las atracciones llamadas emblemáticas, como el Giradabo, la Talaia, el Avión, el Carrusel y el Museu d'Autòmats.
Para acceder, las personas interesadas deberán registrarse previamente en la jornada de puertas abiertas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este miércoles. La página oficial del parque aclara cómo lograr inscribirse mediante un código promocional y recomienda a los interesados darse prisa para que no quedarse sin plaza. La invitación incluye el acceso gratis a la Cuca de Llum, el funicular que sube a la cima.
El consistorio ha recordado que el Área Panorámica del Tibidabo es la zona más alta del parque situada a 500 metros sobre el nivel del mar y "con las mejores vistas de la ciudad". Habitualmente ya se permite acceder sin coste al mirador, mientras que las atracciones emblemáticas son de pago. Este año además el museo de los autómatas se incorporó a la lista de centros municipales que abren puertas gratis un domingo al mes.
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels