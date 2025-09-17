El sector de las VTC convoca protestas para evitar su "desaparición"

Un día después de la presentación por parte del Govern de la propuesta de nueva ley del taxi, que prevé poner fin a la actividad de las VTC en el entorno urbano, la patronal Unauto y el sindicato de trabajadores SLT, principales representantes del sector, han convocado a los conductores a una concentración el próximo día 23 delante del Departament de Territori.

“No nos vamos a dejar matar. Tenemos la mano tendida con la administración pero nos defenderemos a capa y espada”, también “con los recursos judiciales necesarios”, ha dicho de forma tajante este miércoles el presidente ejecutivo de la patronal Unauto, José Manuel Berzal.

4.250 empleos

La propuesta de la nueva ley, que el ejecutivo presentó el martes en el Consell del Taxi, emplaza a las actuales VTC a adscribirse una nueva figura, la de Vehículos de Alta Disposición, bajo nuevas condiciones: deberán contratarse con un mínimo de dos horas de antelación y nunca en la calle, y ofrecer un servicio al usuario de como mínimo una hora seguida. “Es un atropello y un abuso de poder del Departamento de Territori, que es rehén de sector del taxi”, ha afirmado Berzal.

Para el sector, estas medidas suponen “eliminar” una actividad con 2.500 autorizaciones operativas, que da empleo a 4.250 personas de forma directa y a otras 1.700 de forma indirecta, y que factura unos 127 millones, dando trabajo también a “conductores jóvenes e inmigrantes” que encuentran en esta actividad un medio de subsistencia. "Dejar sin sustento a esas familias es serio, por un problema artificial creado por la propia administración", ha añadido el secretario de organización de SLT, José María Cazallas..

Las empresas deberán abonar 10 millones de euros en indemnizaciones, mientras que el coste de la administración será de unos 55 millones de euros por prestaciones de desempleo, según la patronal.

"Faltan vehículos"

Para el representante de Unauto, en Barcelona "hacen falta más y no menos vehículos en las calles", refiriéndose a la encuesta que la patronal realizó en julio y que indica que dos de cada tres barceloneses rechazarían limitar las VTC en trayectos urbanos, mientras que un 56% de los catalanes consideran insuficiente la oferta actual de servicio de transporte en vehículo. La propuesta “es una atrocidad jurídica, social y económica en contra de los intereses de Barcelona”, ha afirmado.

Tanto los representantes del taxi como de las VTC han sido convocados por el Departament de Territori a una reunión conjunta para informarles sobre el contenido de la propuesta de la nueva ley el próximo día 23, momento elegido por Unauto y el sindicato SLT para mostrar frente a las dependencias de la administración su rechazo al texto. La patronal defenderá su contrapropuesta para la nueva ley, que ya ha remitido a la conselleria, que defiende que las VTC puedan operar indistintamente en el entorno urbano e interurbano. También propondrá una conversión de toda la flota en vehículos eléctricos y la posibilidad de que los usuarios compartan trayectos y los costes del viaje, una práctica que ya se presta en otras ciudades europeas. Precisamente, estas propuestas buscan contrarrestar los argumentos por los cuales la administración se ampara para limitar el número de licencias en Barcelona y retiraría las VTC del entorno urbano, que son la contaminación y la sobreocupación de la red viaria.