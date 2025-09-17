Sara Puig y Ramon Agenjo reivindican una ciudad "viva" en el Barceloní y Barcelonina de l'Any

Las ciudades pueden describirse a través de la amalgama de edificios, empresas e instituciones que las integran, pero, en ocasiones, es más fácil dibujarlas poniendo rostro a aquellas personas que las hacen ser como son. Que les dan un rumbo o un significado que muchas veces ha quedado invisibilizado por el frenético ritmo de la actualidad y el día a día.

Sara Puig y Ramon Agenjo son de esos rostros. Ambos han sido proclamados Barcelonina y Barceloní de l’Any 2025, respectivamente, un título joven en el calendario de la ciudad, pero que ha empezado a sonar con peso propio y que aspira a reconocer la labor de aquellas personas que han trabajado en pro de la capital catalana, aunque muchas veces haya quedado silenciada.

Puig ha dirigido hoy la Fundació Joan Miró; Agenjo, desde los despachos de Damm y en la cúpula de Barcelona Global. Arte y empresa, cultura y economía, dos mundos distintos que han compartido un mismo terreno de juego: el de una capital que se ha reivindicado viva, con ganas de ser escuchada dentro y fuera de sus fronteras.

El reconocimiento lo otorga EL PERIÓDICO y el acto de entrega ha huido de la solemnidad protocolaria gracias a Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes han entregado el galardón. Con el telón de fondo de una distinción que ha mezclado prestigio y voluntad de arraigo, las Mamarazzis han propuesto a los premiados un intercambio directo: una charla distendida, pensada para mostrar al público la cara más próxima de quienes han sido escogidos como representantes del año.

Puig ha afirmado sentirse “barcelonina, 100% local, madre de Barcelona, hija de Barcelona y no puedo amar más a mi ciudad”. Preguntada por si hoy ha sido necesario romper más techos de vidrio —es la primera vez que el premio se ha otorgado a una mujer— ha asegurado: “En Barcelona estamos bien, ya hemos roto muchos. Hemos hecho muy buen trabajo”. Sin embargo, ha manifestado que una asignatura pendiente es la “parte más íntima, la conciliación laboral”, aunque, secundada también por las Mamarazzis, ha reconocido que “las nuevas generaciones lo llevan mejor”.

Gala Barceloní­ de l'any 2025 en el Palau Robert / Elisenda Pons

Al referirse a sus referentes para tirar adelante su labor, ha citado a cuatro: su tía, quien ha fundado el Sanatorio de Puigdolena; el escultor Xavier Corberó; la antigua directora de la Fundació Miró, Rosa Maria Malet; y la presidenta de la Fundació del Palau de la Música, Mariona Carulla. También ha enviado un mensaje a los jóvenes, animándolos “a no parar de tener ideas, a ser auténticos, honestos y, sobre todo, a tener perseverancia”.

Puig ha subrayado la importancia de fortalecer el vínculo entre la Fundació Miró y el ecosistema cultural barcelonés. Su gestión en el 50º aniversario de la institución ha pivotado precisamente sobre ese doble eje: lo local y lo global, con exposiciones en Montjuïc y también en escenarios internacionales.

Agenjo, por su parte, se ha definido con un toque de humor como un “Barceloní Autenticus, una especie rara”. Preguntado por qué proyecto le ha faltado a la ciudad, ha mencionado un “congreso de cultura internacional”. Ha añadido que se imagina un futuro con una “Barcelona bien”, momento en que las Mamarazzis han pedido al público un aplauso por esta “buena noticia”. Para esa Barcelona del futuro, ha manifestado su deseo de que existan “Los 40 principales de la gastronomía catalana, 40 platos típicos de la gastronomía catalana”, y ha pedido que no “muera la tradición de la cocina”. En su discurso ha destacado también la importancia de mantener vivos a quienes han creado en pequeño formato, como las bandas de música de barrio o los grupos excursionistas.

Agenjo, con cuatro décadas vinculado al grupo Damm y heredero de una larga tradición familiar ligada a la empresa, ha compaginado el mundo corporativo con un intenso compromiso en el mecenazgo social, cultural y deportivo. Su perfil como presidente de Barcelona Global lo ha situado, además, en la primera línea de los debates sobre la proyección internacional de la capital catalana y la captación de talento.

La conversación moderada por Fa y Vázquez ha aportado frescura a la ceremonia. Con preguntas directas y tono cercano, han logrado que el público conociera no solo las credenciales profesionales de los premiados, sino también su visión de la ciudad y el modo en que han entendido el reconocimiento recibido.