Santa Coloma se convertirá en la capital de los fondos europeos este otoño

Santa Coloma de Gramenet se convertirá el próximo mes de octubre en la capital de los fondos europeos en España. Del 8 al 10 de octubre la ciudad acogerá el Acto Anual de Fondos Europeos #EuropaSeSiente 2025, un encuentro que reunirá a representantes de las instituciones, expertos en gestión y ciudadanía para mostrar el impacto real que tienen las inversiones de la Unión Europea en el territorio. Organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, el evento contará este año con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Coloma, la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona. Será la tercera vez que este acto salga de Madrid, con la voluntad de visibilizar la política de cohesión en los territorios y acercar la inversión comunitaria a los ciudadanos.

La gran novedad de la edición de 2025 será la participación de proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sufragados con los fondos europeos Next Generation-EU, lo que permitirá ofrecer una visión integral de cómo estas inversiones están transformando las infraestructuras, la economía y los servicios en España. El programa combinará el debate técnico con la participación ciudadana. Los asistentes podrán visitar proyectos emblemáticos financiados por Europa, como el centro de formación ocupacional Marie Curie en Santa Coloma, las actuaciones de regeneración en el delta del Llobregat o la transformación de la planta de SEAT en Martorell, que se prepara para liderar la producción de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen a partir de 2026. También se celebrará el quinto encuentro de la Red Nacional de Comunicación de Fondos Europeos, que reunirá a más de un centenar de expertos de distintas administraciones, y se organizarán actividades culturales abiertas a la ciudadanía, entre ellas conciertos, exposiciones y la inauguración de una nueva obra en el Museo BesArt. El acto central será la final del concurso #EuropaSeSiente 2025, donde se elegirán los mejores proyectos financiados por la Unión Europea en España y se entregará la prestigiosa Estrella de Oro.

"Alineada con el plan Catalunya Lidera"

Durante la presentación, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, destacó que el encuentro “es una poderosa herramienta de visibilidad para que Europa se sienta, no solo en las instituciones, sino también en la vida diaria de los ciudadanos”, y puso como ejemplo cómo cada barrio rehabilitado o cada infraestructura mejorada es una prueba del valor de estas inversiones.

En la misma línea, el secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat, Francesc Trillas, subrayó que la ayuda comunitaria “está alineada con el plan Catalunya Lidera” y contribuye a impulsar una economía más competitiva y resiliente. Desde la Diputación de Barcelona, Marina Espinosa remarcó el papel de los gobiernos locales en la gestión de los fondos, “imprescindible para garantizar que los recursos lleguen al territorio y generen un impacto real hacia la ciudadanía”.

La alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, expresó por su parte que acoger este evento es “un orgullo” para la ciudad, a la que definió como “un ejemplo de cómo Europa transforma la vida de la gente”. Recordó que desde 1994 los fondos europeos han hecho posibles equipamientos, espacios verdes y proyectos sociales que forman parte del día a día de miles de colomenses, y aseguró que la elección de La Ciba como sede simboliza la transformación urbana que ha experimentado la ciudad gracias al apoyo comunitario.

Con este acto, Santa Coloma se reafirmará como un referente del impacto positivo que tienen los fondos europeos en la vida cotidiana, al tiempo que se convertirá durante tres días en el escaparate de buenas prácticas y en un espacio de encuentro para instituciones, expertos y ciudadanos que ven en Europa una oportunidad de progreso y cohesión.