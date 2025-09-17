Sant Cugat inspecciona un "alud de empadronamientos sospechosos" este verano en la ciudad

El gobierno de Sant Cugat (Junts y ERC) ha destapado este verano un fenómeno que ha hecho saltar alarmas. En apenas tres semanas, entre finales de julio y el 18 de agosto, se registraron 324 empadronamientos de ciudadanos extranjeros, la mayoría procedentes de India y Pakistán, siguiendo un modus operandi idéntico.

Según ha adelantado RAC1, los recién llegados acudían en grupos de cuatro o cinco, siempre acompañados de un traductor y portando contratos de alquiler de viviendas de la ciudad. El patrón repetitivo levantó sospechas en el consistorio, que el 18 de agosto decidió congelar los trámites y abrir un proceso de inspección individualizada. Los primeros resultados han confirmado las sospechas: en los expedientes revisados, todos los contratos eran falsos. El alcalde de la ciudad, Josep Maria Vallès, ha apuntado directamente a la existencia de una “mafia dedicada a facilitar empadronamientos fraudulentos”.

Puigneró: "Esto no es un caso aislado"

El teniente de alcalde, Jordi Puigneró, ha insistido en que lo ocurrido supera el marco municipal. “Lo que hemos visto en Sant Cugat no es una situación puntual. Desde que se hizo público, otros municipios nos han trasladado que están detectando prácticas similares”, ha señalado ante los medios de comunicación este miércoles 17 de septiembre.

Puigneró ha explicado que lo anómalo no era solo la cifra —324 empadronamientos en pleno agosto—, sino la manera en que se producían. “Siempre eran grupos de cuatro o cinco personas extranjeras, con traductor, con un contrato que en muchos casos no era suyo, sino de otra persona que autorizaba el trámite. Eso es lo que hizo saltar todas las alarmas”, ha detallado.

El concejal ha subrayado que, aunque el consistorio ha actuado para garantizar que el padrón refleje fielmente la realidad demográfica, la dimensión del problema excede sus competencias: “Aquí hablamos de una utilización fraudulenta del padrón municipal. Nuestra responsabilidad es impedirlo, pero si detrás hay redes organizadas, es trabajo de la policía y de los servicios de extranjería”.

Desde que se paralizaron los trámites el 18 de agosto, unas cincuenta personas más han intentado repetir el mismo procedimiento. Todas ellas están bajo revisión. De las diez primeras inspecciones finalizadas, en los diez casos se ha constatado que los contratos de arrendamiento eran falsos y que los supuestos inquilinos no residían realmente en Sant Cugat.

El propio Puigneró ha recordado que la medida busca proteger un instrumento clave de gestión pública como es el padrón, al tiempo que insistió en que no se trata de negar derechos a quienes realmente residen en el municipio: “Quien vive en Sant Cugat y presenta documentación correcta será empadronado. Quien no, no tiene por qué figurar en nuestro padrón”.

Más allá de lo administrativo, Puigneró puso el foco en la raíz del problema: la presión demográfica y el déficit de vivienda. “Este fenómeno refleja un reto mucho más amplio. En Cataluña hemos vivido un incremento poblacional de dos millones de personas en muy poco tiempo, y los servicios públicos están desbordados. La solución no puede salir de un ayuntamiento: hace falta un planteamiento serio a nivel catalán, estatal y europeo sobre la gestión de los flujos migratorios y sobre la crisis de la vivienda”.

Estamos trabajando para ampliar la información