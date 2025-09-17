Profesores del Institut Duc de Montblanc de Rubí comparecen ante la justicia tras la querella de la exdirectora

Cinco docentes del Institut Duc de Montblanc de Rubí (Vallès Occidental), vinculados a los sindicatos Intersindical, CGT y COS, han denunciado que se sienten perseguidos y criminalizados por su actividad sindical, después de que la exdirectora del centro los denunciara por injurias, calumnias y coacciones. Cuatro de ellos comparecieron este miércoles como investigados en los juzgados de Rubí, mientras que el quinto lo hará este jueves. A las puertas del edificio judicial, una treintena de personas se concentraron para mostrarles su apoyo.

El conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando varias organizaciones sindicales acusaron públicamente a la entonces directora de ejercer un liderazgo “poco democrático” y nada dialogante, generando lo que calificaron de coacciones a docentes críticos con su gestión. En aquel momento reclamaron al Departament d’Educació su destitución inmediata o su dimisión. Según denunciaron CGT, Intersindical y COS, la responsable contaba con el aval de la inspección educativa y había implantado un estilo de dirección que, en sus palabras, “minaba la democracia interna e inhibía el diálogo” con el profesorado.

Tres meses más tarde, en mayo, la directora presentó su dimisión, efectiva al final del curso, alegando la presión sufrida. Sin embargo, decidió llevar el caso a los tribunales e interpuso una denuncia directa contra los representantes sindicales que la habían señalado públicamente. Los docentes investigados sostienen que, desde su salida, el clima laboral en el centro ha mejorado sensiblemente, lo que para ellos confirma que su denuncia inicial estaba justificada. Ahora confían en que la justicia archive la causa y reclaman garantías para poder ejercer la actividad sindical sin miedo a represalias.