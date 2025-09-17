Barcelona ya tiene su primer mapa de circulación ciclista calle por calle

Barcelona ya tiene su primer mapa de circulación ciclista, una imagen detallada de cómo se mueve la comunidad ciclista por la ciudad, calle por calle. Elaborado por el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y Bicicleta Club Catalunya (BACC), muestra los flujos de la movilidad diaria al igual que ya se hace desde hace tiempo con el tráfico motorizado.

La nueva herramienta pone en evidencia, por ejemplo, la direccionalidad de los desplazamientos: predomina el movimiento que parte del lado Llobregat de la ciudad hacia el lado Besòs. Fruto de la elaboración del estudio se ha constatado que existe una intensidad media diaria (IMD) de 3.284 bicicletas y patinetes por las calles de la ciudad, que la circulación tiene su corazón en el Eixample, y que faltan conexiones con la periferia. El 74% de usuarios observados se desplazan en bicicleta y el 24% en patinete eléctrico. El perfil mayoritario es de hombres adultos (70%), con baja representación de mujeres (29,5%) y de personas de más de 65 años y menores (menos del 3%).

Modelo avanzado

Pero al margen de los datos, los responsables del informe insisten en que se trata del primer paso para contar con un modelo avanzado sobre la movilidad en bicicleta. En Barcelona existen para el tráfico motorizado, y sirven para influir en la planificación urbana, pero no ocurre lo mismo con el ciclo. Mientras que en 2025 el Ayuntamiento destinó 300.000 euros a la modelización del transporte público, el BACC apunta a la necesidad de contar con datos equivalentes para que la imagen sobre la movilidad ciclista sea del todo realista y tenga su peso correspondiente en la toma de decisiones. Aún más cuando la movilidad activa es la protagonista en las calles de Barcelona (el 49% de la población se desplaza a pie, en bici o patinete) y el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona defiende su priorización.

Una adecuada modelización permite hacer predicciones, crear modelos de demanda, correlacionarlos con datos sobre ejes comerciales o inmobiliarios y, en definitiva, planificar mejor. También mostrar la incidencia y los riesgos con fiabilidad: "el índice de peligrosidad de un punto debe tener en cuenta si pasan por el lugar 100 vehículos o bien 1.000", ejemplifica Honey-Rosés.

Conocimiento inexistente

El estudio ha combinado los datos de contadores automáticos del Ayuntamiento y la Radiografía ciclista del BACC. También con observaciones de 43 voluntarios a través de BiciZen, una plataforma colaborativa basada en ciencia ciudadana. Los voluntarios han realizado más de 1.000 horas de observaciones en calles donde pasan muchas bicis y también donde no pasan tantas, en lugares con carril y en otros sin, para obtener una base de conocimiento "hasta ahora inexistente", explica el autor del informe, Jordi Honey-Rosés.

"El problema es que los datos actuales no reflejan del todo la realidad", señala, porque "los contadores que detallan el número de bicis que pasan por un punto muestran datos sobreestimados porque están colocados donde hay un mayor volumen de circulación". Las observaciones directas han reducido las sobreestimaciones en un 17%, especialmente en calles sin carril bici.