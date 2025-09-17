El premio Barceloní y Barcelonina de l’Any de EL PERIÓDICO se consolida en su paritaria segunda edición

Ramon Agenjo, directivo de Damm y presidente de Barcelona Global; y Sara Puig, presidenta del patronato de la Fundació Joan Miró, han sido los protagonistas este miércoles en el Palau Robert, donde han recibido el premio de EL PERIÓDICO al Barceloní y la Barcelonina de l’Any. Es la segunda edición de un galardón que en adelante siempre será paritario, al igual que sucederá cuando llegue el turno del Català del Any, que este año se entregará por 23ª ocasión.

El primer Barceloní de l’Any, premiado en septiembre de 2024, fue Mateo Valero, ingeniero y padre del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). Agenjo y Puig toman así el relevo de un premio que el grupo Prensa Ibérica creó con la voluntad de agradecer las contribuciones al impulso y la mejora del proyecto de la ciudad de Barcelona, ya sea en el ámbito cívico, económico, cultural, científico o social.

La fiesta del Barceloní y la Barcelonina de l’Any, se ha convertido por segunda vez en el primer acto oficioso de la Mercè, y ha congregado a protagonistas de la vida económica y política de la capital catalana.

“La ciudad avanza”

Los nombres de Agenjo y Puig fueron elegidos de forma unánime por el consejo editorial de EL PERIÓDICO para temas de Barcelona junto con las entidades que participan de la decisión. Ambos han sido aplaudidos por los asistentes, entre los que figuraban representantes del mundo político, económico y de todos los sectores que componen la ciudad.

“Barcelona es una ciudad de su tiempo que confía en su futuro y sabe que ese futuro se escribe con nombres y apellidos. Por eso hoy celebramos y agradecemos vuestra dedicación, que hace más fuerte a la ciudad. Barcelona avanza cuando cada uno de nosotros da lo mejor de sí mismo”, ha afirmado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en alusión a los premiados.

De ellos ha destacado que cada uno en su ámbito hace una aportación decisiva a la capital catalana. “Es la manera de decir gracias a personas que como Sara y Ramon hacen de Barcelona un lugar con ganas de crecer y mejorar”, ha afirmado Moll sobre el premio que ambos han recibido.

El mundo local

Le ha sucedido en el turno de la palabra el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, que ha subrayado lo relevante del mundo local y la necesidad de que se tenga en cuenta. Ha destacado cómo tiene en cuenta ese aspecto el grupo Prensa Ibérica en sus medios en toda España: “Cada semana, diarios del grupo publican noticias que afectan a 1.216 poblaciones”. En Catalunya, ha precisado, son 170 poblaciones, en el área metropolitana de Barcelona, 21 localidades las que ven alguna información sobre su día a día semanalmente en el diario.

“Solo en la edición digital de EL PERIÓDICO, publicamos 200 noticias al mes sobre Barcelona”, ha añadido. “Nada de lo que pasa en Barcelona no es ajeno. Los lectores son nuestra razón de ser”, ha afirmado el director del diario. “En el ámbito local hemos identificado que es donde la política busca los consensos para solucionar los problemas de las ciudades en lugar de crearlos”.

Un premio duplicado

Sáez ha argumentado que el conocimiento de Barcelona “acredita” a EL PERIÓDICO para otorgar el premio que ha concedido este miércoles, y ha explicado que la decisión de duplicarlo, de que haya un Barceloní y una Barcelonina de l’Any, responde al hecho de que son muchos los que merecen tal distinción y a la voluntad de que recaiga de forma indistinta en hombres y mujeres.

El director de EL PERIÓDICO ha recalcado que el trabajo de gente como Agenjo y Puig “se da muchas veces por descontado”, cuando en otras ciudades no se dan los logros culturales y económicos similares, y no se pueden apreciar las mismas obras que en Barcelona. Y no solo eso: “Algunas ciudades han visto desaparecer su cerveza local”.

Los galardonados

Puig y Agenjo han comparecido juntos para agradecer el galardón. Juntos e intercambiando elogios. “Me siento barcelonesa 100 por 100, madre de Barcelona, hija de Barcelona, y cuando estoy en la Fundació Joan Miro o por Barcelona y vienen extranjeros y me preguntan les digo: ‘100 por cien local”, ha dicho ella. Agenjo ha discurrido en la misma línea: “Soy un ‘barcelonesus autenticus’. Lo que más ilusión me hace es recibir el premio al lado de Sara”. Ella le ha devuelto el piropo a continuación.

Quien les ha entregado físicamente el premio ha sido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha agradecido al grupo Prensa Ibérica su acto de “militancia” a favor de la ciudad, y ha recordado que esta está recuperándose a gran velocidad de malos momentos pasados no hace tanto. “Todos llevamos un alcalde dentro que piensa en proyectos para la ciudad”, ha dicho el socialista, y ha añadido que el trabajo de un alcalde es hacer posible que eso suceda.

“Buenas noticias”

“La prensa local, de proximidad, que contrasta, es uno de los fundamentos de la democracia”, ha proclamado Collboni. “Las buenas noticias se explican poco, pero hoy diré tres o cuatro buenas noticias que se dan”, ha proseguido. Y, entre otros, ha citado como ejemplos la ampliación del MACBA, la del MNAC, el nuevo museo Thyssen, la recuperación del Teatre Arnau, del Capitol. “Son buenas noticias, y os invito a repetirlas”, ha concluido.