El mercado de La Florida de L'Hospitalet acoge ya la concejalía de los distritos IV y V y la Oficina de Atención Ciudadana

El piso superior del mercado municipal de La Florida, en el que el Ayuntamiento de la segunda ciduad de Catalunya desarrolla la pieza clave de su proyecto de digitalización ('L'Hospitalet 6.0'), ha abierto sus puertas este miércoles 17 de septiembre para dar inicio a la actividad de los nuevos servicios de la Concejalía de los distritos IV y V y de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), que ofrecerá atención presencial y acompañamiento en la tramitación digital. Se trata de un anticipo del que debe ser el tótem del proyecto 'L'Hospitalet 6.0' y que en diciembre estrenará, también en la planta superior del mercado hospitalense, un centro de transformación digital. La previsión es que se inaugure y empiece a funcionar a pleno rendimiento a partir del 15 de diciembre de este 2025, coincidiendo con el aniversario del centenario de la concesión del título de ciudad.

Por ahora, explica el consistorio en un comunicado la OAC despliega "un nuevo modelo de atención ciudadana orientado a una administración digitalizada y accesible, que acompaña a la ciudadanía en la gestión digital de los trámites. El espacio dispone de zonas diferenciadas para el acceso y la espera, la autogestión de trámites, la atención ciudadana, el asesoramiento TIC y la resolución de incidencias. Con la apertura de este nuevo equipamiento, L’Hospitalet cuenta por primera vez con dos OAC: la de la calle Girona y la inaugurada en 'La Florida 6.0', como se ha bautizado a la planta superior del mercado. Esta ampliación permitirá "descentralizar" el servicio, acercar la administración a los barrios y ofrecer una atención más accesible y cercana, tanto presencial como digitalmente. Así, la Oficina de Atención Ciudadana ofrecerá atención de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, de 16.00 a 19.00 horas. La ciudadanía también podrá recibir atención a través del teléfono gratuito 010.

"La Concejalía de los distritos IV y V apuesta por un modelo basado en la digitalización y el acompañamiento activo a los vecinos y vecinas en el uso de la tecnología y la realización de trámites. Esta experiencia se replicará gradualmente en el resto de distritos. La Concejalía abrirá de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los martes y jueves, de 16.00 a 19.00 horas. Se podrá contactar a través del teléfono 93 403 29 90", explica el ayuntamiento en el texto.

Con todo, en diciembre deberá llegar el centro de transformación digital La Florida 6.0, concebido como "un espacio de referencia para combatir la brecha digital e impulsar el talento local". El centro ofrece una zona polivalente de actividades y sala inmersiva, un espacio de trabajo cooperativo y un espacio de formación. Con un presupuesto de 6,5 millones de euros —de los cuales cuatro millones los aporta la Diputación de Barcelona y el resto son recursos municipales—, el nuevo equipamiento cuenta con una superficie útil de 1.900 metros cuadrados.

'L’Hospitalet 6.0' tiene como objetivo "convertir la ciudad en un entorno plenamente conectado, sin brecha digital, con una administración accesible y digitalizada, un tejido productivo capaz de aprovechar las oportunidades de la transformación digital y con un fuerte impulso al talento, la formación y las oportunidades laborales".