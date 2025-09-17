Este es el motivo por el que han aparecido marquesinas con un mensaje de "caída libre" en Barcelona

Este fin de semana, los anuncios de diversas marquesinas de Barcelona han sido modificados para incluir un mensaje contundente.

Y es que las publicidades de algunas marcas en los porches en los que se espera a los autobuses han sido transformadas en aviones de papel que incluían un texto en los márgenes que rezaba "caiguda lliure" (caída libre).

El enigma se ha descubierto este martes

Hasta este martes 16 no se ha sabido el por qué de esta transformación, aunque se podía intuir que era algún tipo de reivindicación.

El grupo Agència pel Clima es el responsable de esta modificación del mobiliario urbano: han querido mostrar su posición contraria a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se anunció el pasado mes de junio, y puede conllevar que lleguen una media de 90 vuelos cada hora.

No obstante, esta protesta no se ha hecho sin pensar qué día sería el mejor para desvelar en qué consistía la campaña. Y es que justo este martes, 16 de septiembre, se celebra el Día mundial de la conservación de la capa de ozono, por lo que el mensaje de protesta coge más fuerza. Según los activistas, la contaminación del aire podría crecer hasta un 45% con la ampliación.

"Caiguda lliure"

La organización afirma que los aviones son el medio de transporte más dañino para la atmósfera y, por ello, la Agència pel Clima ha decidido llenar Barcelona con los aviones de papiroflexia, ya que consideran que es necesario mostrar la "urgencia drástica e inmediata [de la contaminación] de los vuelos".

Asimismo, el colectivo ha decidido publicar los pasos para que cualquier ciudadano que quiera se pueda unir a la causa. El tutorial enseña cómo manipular el marco para poderlo abrir y hacer el avión de papel.