Anulada por segunda vez la expropiación de la Casa Buenos Aires en Barcelona

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona ha vuelto a anular la expropiación de la Casa Buenos Aires, el edificio modernista situado en el barrio de Vallvidrera. La sentencia, emitida el pasado 9 de septiembre, valida la licencia de obras solicitada hace seis años por los antiguos propietarios —la congregación religiosa de los Pares Paüls junto con la promotora London Private Company— para construir un hotel de lujo.

Tal y como ha avanzado betevé, este nuevo fallo judicial supone la paralización del proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento en 2020, y retrasa el proyecto municipal de transformar el inmueble en un equipamiento público.

La resolución considera que la licencia solicitada en su día era legal porque cumplía la normativa vigente en aquel momento, y declara nulos tanto la expropiación posterior como la declaración de interés cultural del inmueble y la denegación de la licencia para consturir un hotel de lujo. Es la segunda vez que la justicia tumba la expropiación de la finca.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Argumenta que la expropiación anulada corresponde a la primera modificación del Plan General Metropolitano (PGM) aprobada entre 2020 y 2021, la cual ya había sido invalidada por el TSJC en 2023. Según el consistorio, la expropiación vigente es la de 2025, que no ha sido cuestionada, por lo que la catalogación del edificio como equipamiento municipal continúa en pie.

Antecedentes

La Casa Buenos Aires, antigua residencia de ancianos, se convirtió en un símbolo de la lucha vecinal en Vallvidrera a partir de 2019, cuando un grupo de jóvenes ocupó el edificio para frenar su reconversión en un hotel y lo transformó en un espacio comunitario. En 2020 se llevó a cabo su desahucio y el pleno del Ayuntamiento aprobó su expropiación con el objetivo de preservar el valor patrimonial de la finca y destinarla a un proyecto de 37 alojamientos sociales para personas mayores y jóvenes, además de equipamientos de barrio.

Interior de la Casa Buenos Aires / Maite Cruz / Delegaciones

En aquel momento, el pleno municipal aprobó tambiar también cambiar la catalogación de la majestuosa construcción de inspiración modernista para proteger su "singularidad arquitectónica". El consistorio calculó entonces que la expropiación costaría unos 3,5 millones de euros, si bien la oposición advertía de que los procesos judiciales que podían iniciarse encarecerían el precio final.

Pese a la aprobación municipal y al apoyo vecinal, la batalla judicial entre el consistorio, los antiguos propietarios y la promotora sigue abierta. Con esta última sentencia, el futuro de la Casa Buenos Aires continúa en el aire.