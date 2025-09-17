Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El discurso del presidente de Prensa Ibérica

Javier Moll en el Barceloní y Barcelonina de l'Any 2025: "La ciudad es motor de transformación"

El presidente de Prensa Ibérica, elogia a los premiados, a los que califica como progreso y ejemplo de compromiso ciudadano

Sara Puig y Ramon Agenjo, Barcelonina y Barceloní de l'Any

Gala Barcelon­í de l'any Javier Moll Presidente de Prens Ibérica / Elisenda Pons

Clàudia Mas

Barcelona
"Barcelona es una ciudad que late con alegría", ha afirmado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en la inauguración de la gala del Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025, organizada por EL PERIÓDICO. Moll ha celebrado esta segunda edición destinada a "rendir homenaje a personas que explican quienes somos como ciudad".

El presidente ha descrito una urbe "que mira al futuro con una combinación singular de arraigo y modernidad". Ha subrayado que en ella "nacen ideas y proyectos que buscado el progreso, atraen talento, canalizan creatividad, unen culturas y generan oportunidades". Para él, la capital catalana "es motor de transformación y referente en los ámbitos más diversos".

La ceremonia ha distinguido a la presidenta de la Fundació Joan Miró, Sara Puig Alsina, y al patrón-director de la Fundació DAMM, Ramon Agenjo. Moll ha ensalzado la labor de Puig, quien "refuerza el vínculo que une la figura de Joan Miró con la ciudad" y ha situado a la institución como "un auténtico faro del arte contemporáneo y símbolo de la proyección internacional de Barcelona".

Javier Moll, presidente de Prens Ibérica en la gala Barceloní de l'Any / Elisenda Pons

También ha elogiado a Agenjo por su papel en iniciativas sociales y educativas, así como en la promoción de Barcelona Global, decisiva para "atraer inversión, apostar por el talento y forjar alianzas que mejoran la vida de los barceloneses". Ha añadido: "su labor tiende puentes entre empresas, universidades e instituciones en busca de una Barcelona aún más competitiva y optimista".

"Ellos representan aquello que queremos destacar con estos premios: el compromiso y el amor a esta ciudad, la capacidad de sumar voluntades y el esfuerzo por ampliar horizontes".

"Desde la cultura y el arte; y, desde la economía y la proyección internacional, los dos dan ejemplo de lo importante que es que cada persona aporte siempre lo mejor para que Barcelona avance", ha concluido el presidente.

