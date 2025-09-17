El discurso del presidente de Prensa Ibérica
Javier Moll en el Barceloní y Barcelonina de l'Any 2025: "La ciudad es motor de transformación"
El presidente de Prensa Ibérica, elogia a los premiados, a los que califica como progreso y ejemplo de compromiso ciudadano
Sara Puig y Ramon Agenjo, Barcelonina y Barceloní de l'Any
"Barcelona es una ciudad que late con alegría", ha afirmado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en la inauguración de la gala del Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025, organizada por EL PERIÓDICO. Moll ha celebrado esta segunda edición destinada a "rendir homenaje a personas que explican quienes somos como ciudad".
El presidente ha descrito una urbe "que mira al futuro con una combinación singular de arraigo y modernidad". Ha subrayado que en ella "nacen ideas y proyectos que buscado el progreso, atraen talento, canalizan creatividad, unen culturas y generan oportunidades". Para él, la capital catalana "es motor de transformación y referente en los ámbitos más diversos".
La ceremonia ha distinguido a la presidenta de la Fundació Joan Miró, Sara Puig Alsina, y al patrón-director de la Fundació DAMM, Ramon Agenjo. Moll ha ensalzado la labor de Puig, quien "refuerza el vínculo que une la figura de Joan Miró con la ciudad" y ha situado a la institución como "un auténtico faro del arte contemporáneo y símbolo de la proyección internacional de Barcelona".
También ha elogiado a Agenjo por su papel en iniciativas sociales y educativas, así como en la promoción de Barcelona Global, decisiva para "atraer inversión, apostar por el talento y forjar alianzas que mejoran la vida de los barceloneses". Ha añadido: "su labor tiende puentes entre empresas, universidades e instituciones en busca de una Barcelona aún más competitiva y optimista".
"Ellos representan aquello que queremos destacar con estos premios: el compromiso y el amor a esta ciudad, la capacidad de sumar voluntades y el esfuerzo por ampliar horizontes".
"Desde la cultura y el arte; y, desde la economía y la proyección internacional, los dos dan ejemplo de lo importante que es que cada persona aporte siempre lo mejor para que Barcelona avance", ha concluido el presidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Sant Cugat inspecciona un 'alud de empadronamientos sospechosos' este verano en la ciudad
- La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses