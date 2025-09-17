Crisis de la vivienda
Inquilinos de un bloque del Poble-sec denuncian que la propiedad quiere echarlos para especular
Los vecinos reclaman negociar la continuidad de sus contratos de alquiler.
La vivienda ya es el principal problema de Barcelona
La crisis de la vivienda, prioridad de la UE en el nuevo curso político
Inquilinos del bloque de pisos ubicado en el número 41 de la calle Concòrdia, en el barrio de Poble-sec de Barcelona, denuncian que la empresa propietaria, Urbe Enginova, quiere “expulsar” a todos los vecinos de las viviendas para obtener más beneficio económico.
En una rueda de prensa convocada este miércoles, los vecinos han lamentado que la propiedad no ha respondido a las solicitudes de negociar la continuidad de los contratos de alquiler y han reclamado la apertura de una “mesa negociadora” para poder seguir viviendo en los pisos.
De los 14 pisos que hay en el edificio, dos están fuera de contrato y uno ya ha recibido una demanda por parte de la propiedad.
En este contexto, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha advertido de que este es un año “crucial” para los inquilinos, ya que estima que al menos 119.000 contratos vencen en 2026.
