Collboni reivindica la prensa local como “fundamento de la democracia” en el Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025

“En este mundo convulso, polarizado, de malas noticias, de mentiras, de crueldades como el genocidio de Gaza, de democracias que tambalean por los extremismos, la prensa local, de proximidad, que contrasta, profesional, es uno de los fundamentos de nuestra democracia”. Así se ha pronunciado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la gala del Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025 de EL PERIÓDICO, que este año celebra su segunda edición para abrir las fiestas de la Mercè.

Collboni ha sido el encargado de entregar el galardón a Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, y a Ramon Agenjo, consejero de Damm y presidente de Barcelona Global, a quienes ha felicitado. “Son dos personas que se quieren la ciudad y lo que representa”, ha destacado. Del mismo modo, ha felicitado a EL PERIÓDICO y a Prensa Ibérica por haber consolidado el Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025. “Lo que estáis haciendo es militancia por Barcelona”, ha subrayado ante el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el director del diario, Albert Sáez, y los premiados.

El alcalde ha reivindicado a la gente de la ciudad y su talento, que “hacen posible que esta ciudad sea lo que es”. En ese sentido, ha insistido en que Barcelona está recuperando su autoestima “a la velocidad de cohete” después de momentos de “desorientación y baja autoestima”. “Hay proyectos que se vuelven a poner en marcha… Y eso es gracias a la gente como el Ramon y la Sara”.

Ha enfatizado que Barcelona quiere ser “una ciudad del mundo, pero también de escala humana”, con instituciones públicas “muy potentes” y luchando por mantener su singularidad a la vez que “está fascinada por la innovación”. “Todo esto es lo que queremos ser”, ha dicho remarcando que la capital catalana ha creado las condiciones para que “las cosas pasen”. “Y, afortunadamente, las cosas están pasando en nuestra ciudad”.