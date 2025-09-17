Besos, nervios y la cita más críptica de Julio Camba

“Estoy como un flan”. “No paro de dar besos, porque he invitado a todo el mundo”. Eran Ramon Agenjo y Sara Puig, flamantes ganadores de la segunda edición del premio Barceloní y Barcelonina de l’Any, que entrega EL PERIÓDICO, quienes hablaban antes del acto celebrado en el Palau Robert.

El acto ha atraído a centenares de asistentes, incluyendo una amplia representación de la política municipal barcelonesa, con el alcalde Jaume Collboni al frente, y del mundo empresarial y cultural de la capital catalana. Pero antes de que el emblemático recinto se llenara, Agenjo hacía confidencias a EL PERIÓDICO en un aparte: “Normalmente los premios los doy, no los recibo”, confesaba para explicar sus nervios. Y al rato citaba a un clásico del periodismo, el gallego Julio Camba: “El campo saca el sitio donde los pollos están crudos”. Mientras su audiencia reflexionaba sobre el sentido de sus palabras, Agenjo abandonaba súbitamente el corrillo: “¡Uy, el cónsul! ¡Les conozco a todos!”, exclamaba, saliendo a la carrera.

Sara Puig, también protagonista de la noche, entraba y salía de la alfombra roja del 'photocall' y expresaba en voz baja a este diario su emoción: “No sé si luego lo diré tan bien. Pero éste es mi premio. Soy Barcelona. Soy yo”.

Ni el histórico consejero de Damm ni la presidenta de la Fundació Miró, agasajados con un premio que ha celebrado este año su segunda edición, daban abasto a saludar a los asistentes al evento. Entre ellos, Pau Relat, el influyente presidente de Fira de Barcelona. O Joaquim Uriach, expresidente del grupo farmacéutico y presidente del Palau de la Música. También el ex conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, o el editor Fèlix Riera. El financiero Antonio Sagnier y Felipe Campos, consejero delegado de Agbar, la abogada Magda Oranich, la cocinera Carme Ruscalleda, Stefano Palatchi, hermano del fundador de Pronovias, o Luis Sans (Santa Eulalia) han estado en el acto. Mariona Carulla, de la familia propietaria de Agrolimen, Oriol Alba, director general de Cecot, su homólogo del Cercle d'Economia, Miquel Nadal, o el abogado Miquel Roca i Junyent se han dejado ver por los jardines del Palau Robert. Anna Gener (Savills), Carlota Pi (Holaluz), Josep Maria Coronas (La Caixa), Ainhoa Grandes (Macba), Mercè Conesa (Barcelona Global) o Xavier Capellades (Parlem) han estado también en la fiesta del Barceloní de l'Any.

También han comparecido la práctica totalidad de las fuerzas municipales, así como el histórico alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Una confidencia del alcalde

Antes de que arrancara la entrega de los premios, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encargado de entregar los galardones, hacía un aparte con Pau Relat y Mateu Hernández (Turisme de Barcelona) y les confesaba que estaba “a medio gas” tras haber sido objeto de una pequeña intervención en un ojo. “Me recomendaron reposo, y en fin”, decía con una sonrisa el primer edil de la capital catalana ante su flagrante incumplimiento de la prescripción médica.

Al acto acudió una amplia representación de EL PERIÓDICO, con su director, Albert Sáez, al frente, y contó con la presencia de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Arantza Sarasola, vicepresidenta. En las palabras que dirigió a los asistentes, Albert Sáez quiso poner en valor el perfil de los premiados: “El trabajo de Sara y Ramon genera realidades que demasiado a menudo damos por descontadas, pero hay muchas ciudades en el mundo que no tienen la suerte de tener una Damm o de tener un museo con uno de los grandes pintores del mundo”. Escuchaba sus palabras Mateo Valero, 'padre' del Barcelona Supercomputing Center, que fue el galardonado de 2024.

La entrega de los premios, que ha contado con música en directo a cargo de The Feliuettes y la presentación de las Mamarazzis, ha servido para elogiar la figura de dos personas volcadas en el apoyo a la cultura y las iniciativas sociales y deportivas. El discurso del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ido en esta línea: “La ciudad va como un cohete, con muchos proyectos que se ponen en marcha y eso es gracias a gente como Ramon y Sara; ésta es una ciudad en el mundo pero de escala humana”.