Barcelona urge a Sánchez a aplicar ya la protección prometida a la Flotilla a Gaza

Un día después de que España y otros 15 países advirtieran a Israel contra un ataque a la Flotilla de Gaza y que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara nueve medidas ante el genocidio, el Ayuntamiento de Barcelona ha urgido al presidente español a aplicar ya la protección prometida a la Flotilla, que partió de la capital catalana para llevar ayuda humanitaria a los palestinos. El consistorio ha celebrado una comisión extraordinaria este miércoles, a petición de BComú y ERC, para requerir al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud y solicitar a Sánchez la aplicación inmediata de la medidas anunciadas.

La proposición se ha aprobado con los votos a favor del gobierno municipal (PSC), BComú, ERC, la abstención de Junts y el voto en contra de PP y Vox. Más allá de las medidas que anunció Sánchez, el ayuntamiento le pide con esta iniciativa abrir una investigación internacional sobre los ataques que ha sufrido o pueda sufrir la Flotilla, en la que viajan la exalcaldesa, Ada Colau, y el portavoz adjunto de ERC, Jordi Coronas. También piden la suspensión de “toda relación diplomática” entre los dos estados y la ruptura de cualquier relación comercial que pueda derivar en actuaciones militares por parte del ejército de Israel.

“Pura hipocresía”

Desde BComú, Marc Serra ha defendido que abrir un corredor humanitario para la llegada de ayuda a Gaza es “un acto de desobediencia civil” y ha denunciado que, aunque 16 países se hayan comprometido a proteger la flotilla, “todo lo que no sea presión real y efectiva es pura hipocresía ante un genocidio”. En la misma línea, la republicana Rosa Suriñach ha advertido de que “callar ante el genocidio es ser cómplice” ante “una escalada de barbarie”. Ha subrayado que la ciudadanía “pone el cuerpo y la vida” ante la inacción de los gobiernos europeos y ha exigido al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas efectivas para proteger a la flotilla.

Desde el gobierno socialista, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha insistido en que Barcelona “siempre ha alzado la voz en defensa de los derechos humanos” y, tras calificar las imágenes de Gaza de “crudas” y hablar también de “genocidio”, ha reivindicado el compromiso “inequívoco” del Gobierno.

“Show político”

Por su parte, el líder de Junts, Jordi Martí, ha justificado que no puede apoyar “la literalidad” de la iniciativa porque considera que “no tiene ningún sentido comprometer la seguridad de unos con el objetivo de garantizar la de los otros”. Advierte, en este sentido, del riesgo que supone para la vida de los integrantes de la flotilla ir hacia “un escenario bélico”.

El líder del PP, Daniel Sirera, ha tachado la operación de “show político” y ha acusado a los promotores de buscar “la foto y el titular” en lugar de soluciones reales. Gonzalo de Oro (Vox) ha sido más duro al insinuar que han convertido el viaje en “unas vacaciones” y usan problemas internacionales para eludir responsabilidades municipales.

Ayuda a los refugiados

La misma comisión también ha aprobado una proposición de ERC -con los votos a favor del PSC, Junts, BComú y ERC, y en contra de PP y Vox- para pedir al Gobierno que adopte medidas específicas para los palestinos refugiados afectados por la guerra en Gaza, como se hizo con los refugiados ucranianos. Entre ellas proponen permitir la evacuación de familiares desde la Franja de Gaza, conceder permisos automáticos de residencia y trabajo con carácter retroactivo, habilitar un circuito exprés para la reunificación familiar, otorgar visados humanitarios de emergencia y agilizar los trámites para estudiantes y trabajadores.

A nivel municipal, el consistorio propone aplicar los protocolos de emergencia del recién anunciado Distrito 11 para acoger a los refugiados palestinos. Esto incluye facilitar su empadronamiento para acceder a servicios públicos, ofrecer alojamiento temporal en centros municipales, poner en marcha programas de inserción laboral, cursos de catalán, apoyo escolar y actividades de ocio para menores, así como apoyo psicológico especializado para víctimas de guerra y refugiados.