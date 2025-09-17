El comisionado de turismo de Barcelona aboga por reducir los visitantes que vienen a la ciudad por ocio

El comisionado de Turismo de Barcelona, José Antonio Donaire, fue nombrado por el alcalde Jaume Collboni en junio pasado. El cargo municipal ha comparecido este martes por primera vez ante la oposición, en la comisión municipal de economía y a petición de los grupos de Barcelona en Comú, ERC y PP. Con intención de enfatizar el consenso con todas las fuerzas del ayuntamiento, Donaire ha propuesto que trabajen juntas para reequilibrar el peso de los motivos de los viajeros para desplazarse a Barcelona y alcanzar la equiparación en el número de quienes visitan la ciudad por motivos de ocio, quienes los hacen por negocios y los que vienen atraídos por la oferta cultural.

Para conseguirlo, los turistas que llegan a Barcelona por recreo deben disminuir e incrementarse los que lo hacen captados por la cultura o las actividades económicas. Según el informe del Observatorio del Turismo en Barcelona de 2024, el 66,4% de los viajeros se trasladaron el año pasado a Barcelona por ocio, mientras que el 20,5% alegó razones profesionales y el 13,1%, por asuntos personales u otros. Este agosto pasado, el 82,2% de los visitantes respondieron que optaron por la ciudad por diversión.

“Planteo que, en un futuro inmediato, trabajemos para que al menos un tercio del perfil de los turistas que vienen a Barcelona sea cultural, que un tercio sean profesionales y otro tercio sean por ocio”, ha postulado Donaire. El comisionado ha incluido la diversificación entre los cinco puntos básicos que ha invitado a la oposición a comulgar con el ejecutivo local para patentar un “modelo Barcelona” de gestión del turismo, con aspiración de perdurar y con vocación de convertirse en un ejemplo a seguir. También ha concluido que Barcelona ya ha alcanzado el máximo de turistas que puede asumir. El gobierno socialista y parte de la oposición se ha manifestado en los mismos términos en otra ocasiones.

“Diversificar tiene muchas ventajas”, ha defendido Donaire, que acredita una larga experiencia académica analizando el fenómeno turístico. “El más evidente es que la ciudad se hace más resiliente y nos dirigimos a perfiles que concentran los intereses de la ciudad”, ha aducido.

Por su parte, diferentes fuerzas de la oposición han apretado al comisionado para que se pronunciara sobre qué opina sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. Algunos concejales le han recordado que se expresó en contra en mensajes en las redes sociales, en contradicción con la defensa de Collboni de alargar una de las pistas para incrementar la capacidad del aeródromo y recibir más pasajeros. Donaire ha evitado responder al respecto.

Menos promoción

El comisionado también ha sostenido que “Barcelona debería admitir y acoger el número de turistas que no pusiera en riesgo ni dañar la calidad de vida de sus ciudadanos”. En ese sentido, ha manifestado que “Barcelona ha llegado al límite de la capacidad de carga” de visitantes y ha sugerido que Barcelona pase de centrarse más en la gestión que en la promoción para administrar el turismo.

A su vez, Donaire ha hecho bandera del turismo que ha etiquetado como sostenible. “Les propongo trabajar en un horizonte en el que un turista gaste los mismos recursos hídricos, la misma energía y que genere los mismos residuos, en especial plásticos, que un residente”, ha trazado. A su vez, ha reclamado que la promoción de productos catalanes y de kilómetro cero sea un “principio rector” en la oferta turística y que “reconecte” Barcelona con su entorno. También ha deseado que sectores industriales estratégicos vinculados con la sostenibilidad y la tecnología “dediquen una parte de su esfuerzo a la actividad turística”.

Donaire ha recalcado que Barcelona parte de “una excelente materia prima” para desarrollar su plan. Ha ensalzado medidas como la regulación de plazas hoteleras en tiempos de Ada Colau, el acuerdo para limitar las terminales de cruceros a cinco, la supresión de los pisos turísticos a partir de 2028 o los planes para regular el flujo de personas a espacios considerados de gran afluencia. “En algunas cuestiones ya somos referencia internacional”, ha presumido.