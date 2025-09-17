Barcelona, capital del cóctel 10 días: festival con entrada gratis en el Port Olímpic y nuevo evento en hoteles

Con algunas coctelerías barcelonesas afianzadas en el 'top mundial' de los mejores bares, la ciudad volverá a sacar partido de su marca como territorio destacado para la mixología. Este mes ejercerá de capital del cóctel al enlazar dos iniciativas: un festival más popular, el Barcelona Bar Show (BBS), que alineará a 50 participantes ubicados por primera vez en el Port Olímpic y con entrada libre (del 19 al 21 de septiembre); y posteriormente la celebración de la primera edición de la Barcelona Hotel Bar Week del 22 al 28, en la que tomarán parte más de una veintena de bares de hoteles de la capital catalana.

La Asociación Barcelona Bar Show, que preside Adrià Bonell (CEO del pujante BN Grup) regresa con la quinta edición de un festival que quiere conectar con la ciudadanía que cada vez más disfruta con estas creativas bebidas. En esta ocasión podrán probar novedades durante tres días, a cargo de 50 coctelerías, bares y restaurantes participantes. Tras anteriores montajes en espacios cerrados como la Estació de França, ahora debuta al aire libre encajando en el puzle de actividades previas a la Mercè, por lo que cuenta con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

Por eso, aunque en otras ediciones había que pagar un tíquet de acceso que equivalía a una bebida, en esta ocasión la entrada es gratis y se abona solo lo que se consume, de nuevo con precios populares: 6 euros la copa, de un tamaño algo menor al estándar, para que los fans del asunto puedan degustar más opciones.

Las firmas que cosechan premios en 'The Worl's 50 best bars' --donde la tercera posición 2024 la ocupó el barcelonés Sips-- no se integran en este festival para evitar que molopolicen la atención del público, ya que lo que se pretende es difundir la cultura del cóctel en distintas modalidades.

Una preparación en la edición 2024 del BBS. / BBS

Su artífice defiende la cultura del cóctel y la formación que precisa. Explica que estos se convierten en "mensaje, expresión artística y herramienta de conexión con la ciudad y sus talentos locales". El medio centenar de participantes contará con su propia barra, vinculada a marcas de bebidas que los esponsorizan y cada uno servirá un cóctel que les caracterice. Pero la cita combinará catas, demostraciones en directo, música y conferencias junto al mar, en el renovado Port Olímpic.

En esta ocasión estarán representados Alquimia, Bad Company, BESO, Copacabana, Dry Martini, El Sarau, Especiarium, Jardinet d’Aribau, Jardinet de Gràcia, Jardinet del Mar, Kahala, Kahiki, L’Amoroso, Lemon Tree, Licor 43, Lilith & Son, Lilou by Handan, Marlowe Bar, Nola Bar, Piñata, Pisco Punch, Sabor Cubano, Samambahia, Shoko, Skyfall, Soda Bus, Somnia, Sucucho, Tandem, The Circle, Tik Tako, Trafalgar, Universal y Verne.

El BBS Showroom, la parte central del festival, ejerce de mercado abierto donde se comparten las tendencias en mixología que definen a Barcelona y municipios del entorno, aunque también habrá dos barman de Madrid y Málaga. El objetivo es democratizar el sector, subraya el organizador, que reconoce que la ciudad vive un momento álgido en cuanto a premios y reconocimientos, pero que todavía tienen pocas ayudas y soporte de las Administraciones, ya que la actividad ni siquiera tiene epígrafe propio, sino que se ejerce con licencia de bar o restaurante, de manera que deben cerrar a las 2.30 horas, una hora antes que en otras comunidades españolas que lo equiparan a la actividad de bar musical.

La agenda de esos tres días se acompaña de un fuerte componente lúdico. El día 19 el evento comienza a las 17.00h y la inspiración será la coctelería clásica, con música de los año 80' y 90' en el tardeo; el sábado habrá coctelería de vermut a mediodía, ambientada con salsa y bachata, y mixología más moderna, y a ritmo de 'house' por la tarde. El domingo 21 habrá coctelería de fantasía y mucha samba. Se sucederán las demostraciones con el vaso de mezclas y también las clases de baile y otras actividades.

En hoteles destacados

Finalizada esta gran fiesta popular del cóctel, el lunes será relevada por la Barcelona Hotel Bar Week, una semana de "celebración de cócteles, creatividad y el vibrante espíritu de Barcelona", organizada por una empresa especializada, que quiere acercar más la oferta más glamurosa de los hoteles a la ciudadanía. Más de 20 de los mejores bares de hotel de la ciudad preparán una propuesta con alcohol y otra sí para servir en sus barras, dentro de esta ruta coctelera, y a un precio uniforme de 12 euros. Pero más allá de degustar el talento de sus barman, habrá --previa reserva de plaza-- charlas, talleres, catas, cenas maridadas y otras actividades, con algunas figuras internacionales del sector.

El evento comenzará el lunes 22 en el hotel Cotton House, y finalizará en un emplazamiento todavía secreto el 28.

Bar principal del hotel Borneta. / HB

Participan Gebre (Intercontinental), Banker's Bar (Mandarin Oriental Barcelona), Azimuth Rooftop Bar (Almanac Barcelona), Batuar (Cotton House Hotel), Le Nine (Serras Barcelona), Can Bo (Grand Hotel Central), Maymanta (Grand Hyatt Barcelona), The Hall y Amar (El Palace Barcelona), The Circle (Hesperia Barri Gótic), Bar Got (Kimpton Vividora), La Terraza y Lobby Bar (Hotel Pulitzer Barcelona), CentOnze Bar (Le Méridien), El Bar del Majestic (Majestic Hotel), Noxe (W Barcelona), Volta Bar (Borneta), Hallo Cocktail Bar (Monument Hotel), Nobu Bar (Nobu Barcelona), Goja Rooftop (Renaissance Barcelona Hotel), Mr Porter (Sir Victor), Kyara (SLS Barceona), Tendiez Coktail Bar (Sofitel Barcelona Skipper), Punch Room (The Barcelona Edition) y Yurbban Cocktail Bar (Yurbban Passage).