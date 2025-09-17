Este es el ránking de calles de Barcelona que concentran más tráfico: hasta 60.000 vehículos al día

La Gran Via de les Corts Catalanes y la calle Aragó lideran el ránking de las calles con más tráfico de Barcelona, con cifras que alcanzan los 60.000 vehículos diarios. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona de 2024 analizados por la agencia ACN, algunos tramos registran más de 2.000 coches cada hora.

Según estos datos, el punto más congestionado de toda la ciudad es Aragó con Bailén, con una intensidad media diaria de 55.306 vehículos, que entre semana llega a los 60.000. En segundo lugar se sitúa Aragó con Muntaner, seguido por Gran Via con Pau Claris y Gran Via con plaza Universitat, este último especialmente cargado durante los fines de semana.

Las rondas, vías al límite

Más allá de las calles, las rondas concentran el mayor volumen de tráfico. El lugar más crítico es el Nus de la Trinitat, con 84.719 vehículos diarios de media, lo que equivale a un coche por segundo. La Ronda de Dalt (B-20) registra más uso que la Litoral, con tramos especialmente densos en el parque del Oreneta (Sarrià-Sant Gervasi, sentido Llobregat), Roquetes o la plaza Karl Marx (sentido Besòs).

En la Ronda Litoral (B-10), el tramo con más circulación es el de la calle Santander (que transcurre la altura del barrio del Bon Pastor, junto al río Besòs), con tres carriles frente a los dos habituales en esta vía.

El ránking de calles más transitadas

Fuera de las vías rápidas, el ránking urbano está encabezado, tal y como hemos mencionado, por Aragó con Bailén y Aragó con Muntaner. Esta es la lista completa con los diez primeros puestos:

Calle Aragó con Bailén: 55.306 vehículos diarios (hasta 60.000 entre semana). Calle Aragó con Muntaner: más de 50.000 vehículos diarios. Gran Via con Pau Claris: más de 50.000 vehículos diarios. Gran Via con Balmes: 48.000 vehículos diarios. Gran Via con Urgell: 47.000 vehículos diarios. Gran Via con Paseo de Gràcia: 46.000 vehículos diarios. Gran Via con Rocafort: 46.000 vehículos diarios. Gran Via con Entença: 45.500 vehículos diarios. Avenida Diagonal (Zona Universitaria, dirección Llobregat): 45.000 vehículos diarios. Gran Via con plaza Universitat: el tramo más transitado en fin de semana.

Otros puntos destacados por su nivel de tráfico son los siguientes:

Avenida Meridiana a la altura de Can Dragó en dirección al centro (40.000 vehículos diarios).

a la altura de Can Dragó en dirección al centro (40.000 vehículos diarios). Avenida Sarrià con Josep Tarradellas (30.000).

(30.000). Comte Urgell con Rosselló , París con Villarroel y Balmes con Rosselló (unos 28.000 cada uno).

, y (unos 28.000 cada uno). Travessera de Dalt con Massens, Marina con Diputació y Balmes con Mallorca, también muy congestionados.

Menos tráfico que en años anteriores

El Ayuntamiento dispone de más de 800 puntos de medición del tráfico. En un 55% de ellos, la circulación ha disminuido respecto al 2023. Destaca la caída en Aragó con Padilla (-15,6%) y en varios puntos de la Gran Via con plaza Universtat y calles de la Esquerra de l’Eixample.

No obstante, en un 36% de los tramos, circulan más vehículos que el año anterior, como en el caso de la Meridiana con paseo de Santa Coloma (+8,8%) o con la calle Río de Janeiro.

En comparación con el 2019, el último año prepandemia, los datos son más bajos en un 78% de los puntos. En las rondas, ocho de cada diez medidores registran menos tráfico que en 2023, con especial descenso en la de Dalt.

Más bicicletas, especialmente en la Diagonal

Los datos del Ayuntamiento también incluyen a los carriles bici. El punto con más tráfico en este sentido es la Diagonal con paseo de Gràcia (sentido Besòs), con 4.430 bicicletas al día, casi 200 por hora. Le siguen Diagonal con Casanova (4.266), Gran Via con Pau Claris y Gran Via con Muntaner.

Aunque la calle Aragó concentra el tráfico motorizado más intenso, entre ciclistas destacan otros cruces: paseo de Pujades con paseo de Lluís Companys, junto al parque de la Ciutadella; paseo Joan de Borbó con plaza Pau Vila; y Provença con Comte d’Urgell. La mayoría de carriles bici de Barcelona registran más actividad que en 2023.