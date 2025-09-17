Barcelona detecta 357 averías y defectos en un bloque de pisos públicos construido en 2023

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 357 averías y defectos en una promoción de pisos públicos de titularidad municipal, habitados desde 2023. Ocurre en un bloque situado en la calle Lluís Borrassà, dentro del barrio del Besòs i el Maresme y que pertenece al Instituto Municipal de Vivienda de Barcelona (IMHAB), un órgano dependiente del consistorio. Parte de los vecinos ha alzado la voz por la acumulación de altercados, trastadas y desperfectos habituales en las instalaciones que soportan, como expusieron con detalle a EL PERIÓDICO este agosto pasado.

A instancias de un ruego de Junts para que el cúmulo de daños se repare con premura, el teniente de alcalde de Vivienda, Jordi Valls admitió que el IMHAB es “consciente” de las deficiencias que la finca arrastra. El socialista detalló que se han efectuado 34 inspecciones en 54 viviendas y “se han recogido quejas por problemas de mantenimiento, convivencia y suciedad”.

El concejal añadió que se han dictado “357 órdenes de trabajo” en el inmueble. Fuentes del consistorio precisan que cada una de ellas se refiere a incidencias detectadas tras concluirse la edificación y poblarse los domicilios. Las mismas fuentes aseguran que “casi todas” las anomalías que han aflorado están “resueltas”. Valls añadió que se están intentando corregir las imperfecciones “con la máxima rapidez posible”.

Puertas desencajadas

Damià Calvet (Junts) se declaró preocupado tras haber visitado el edificio de propiedad municipal y sostuvo que “requiere mejoras urgentes”. El concejal enumeró que se encadenan los casos de “barandillas rotas, cerraduras arrancadas, puertas de acceso a la finca desencajadas de los marcos, grietas en paredes y techos, humedades y presencia de plagas por mala limpieza en general”. El edil remarcó ante todo déficits en seguridad por la sustracción de extintores, la “falta de limpieza y salubridad en espacios comunitarios”, las “ocupaciones de algunos pisos” y que “algunos inquilinos no respetan las condiciones mínimas de convivencia”. “Nadie debería desarrollar un proyecto vital en un entorno como este, mucho menos criar a sus hijos e hijas, y hechos como estos no se deberían producir de ninguna de las maneras en un espacio gestionado por un ente público”, postuló Calvet.

Por su parte, Valls indicó que el IMHAB “ha solicitado el arreglo de puertas, cerraduras, ascensores y un refuerzo de la limpieza en zonas comunes”. Anunció también una reunión con los vecinos para exponerles un plan de trabajo para paliar contratiempos y concretar un calendario para aplicarlo.

El teniente de alcalde añadió que se han comunicado casos de “vulnerabilidad y conflictividad” a los servicios sociales para que los atiendan. El socialista manifestó que el IMHAB tiene responsabilidad en proteger la convivencia en las escaleras pero subrayó que, ante todo, es responsabilidad de los beneficiarios a los que se han adjudicado viviendas públicas.

Tras abordarse ayer la cuestión en el ayuntamiento, responsables del IMHAB han acudido este miércoles a la finca. Se han comprometido a que el ente municipal se haga cargo de reparaciones en persianas y suelos, entre otras, y reclamarán mejoras a la empresa encargada de la limpieza, según expresan vecinos consultados. Aseguran también que han prometido estudiar que se contrate a un guardia de seguridad, como los afectados han rogado, y tratar la posibilidad de instalar videovigilancia con los cuerpos policiales. Tras la falta de respuesta que han denunciado, los vecinos manifiestan que los recientes anuncios les infunden ciertas esperanzas de cambio.