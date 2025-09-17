Barcelona destaca el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de las ciudades

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comercios en Major de Sarrià.

Europa Press

Barcelona
La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, ha destacado el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de la ciudad, en el marco de la jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea', celebrada este miércoles.

En la jornada, que se ha celebrado en la sede de Barcelona Activa y ha estado organizada por el Ayuntamiento, Barcelona Oberta y Barcelona Comerç, Quevedo ha puesto en valor las cifras del sector en Barcelona, que cuenta con más de 60.000 locales en planta baja y más de 150.000 empleos vinculados a ellos, ha informado el consistorio en un comunicado.

La jornada ha propuesto diferentes debates sobre el futuro, la evolución y las perspectivas de los ejes comerciales en la ciudad con dos mesas redondas en las que han participado diferentes agentes y entidades comerciales de la ciudad.

11% del PIB

Para Quevedo, el comercio de la ciudad, que representa un 11% del PIB, no es "solo una actividad económica, sino que es cohesión, talento, emprendimiento y es Barcelona".

En esta línea, ha subrayado que el consistorio trabaja bajo el Plan Estratégico de Comercio con una mirada a largo plazo, y ha consolidado el Observatorio del Comercio como una herramienta que tiene por objetivo hacer del comercio un "motor de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente".

