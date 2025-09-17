Economía local
Barcelona destaca el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de las ciudades
Barcelona busca controlar los cierres y aperturas de locales comerciales con un censo automático
Cinco datos clave para el debate sobre regular los alquileres de locales comerciales en Barcelona
Alquilar un local comercial en Barcelona supera los 3.000 euros al mes
La comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, ha destacado el papel de los ejes comerciales como "dinamizadores" de la ciudad, en el marco de la jornada 'Reptes i bones pràctiques en els eixos comercials urbans: una mirada europea', celebrada este miércoles.
En la jornada, que se ha celebrado en la sede de Barcelona Activa y ha estado organizada por el Ayuntamiento, Barcelona Oberta y Barcelona Comerç, Quevedo ha puesto en valor las cifras del sector en Barcelona, que cuenta con más de 60.000 locales en planta baja y más de 150.000 empleos vinculados a ellos, ha informado el consistorio en un comunicado.
La jornada ha propuesto diferentes debates sobre el futuro, la evolución y las perspectivas de los ejes comerciales en la ciudad con dos mesas redondas en las que han participado diferentes agentes y entidades comerciales de la ciudad.
11% del PIB
Para Quevedo, el comercio de la ciudad, que representa un 11% del PIB, no es "solo una actividad económica, sino que es cohesión, talento, emprendimiento y es Barcelona".
En esta línea, ha subrayado que el consistorio trabaja bajo el Plan Estratégico de Comercio con una mirada a largo plazo, y ha consolidado el Observatorio del Comercio como una herramienta que tiene por objetivo hacer del comercio un "motor de desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente".
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
- La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses