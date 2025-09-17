Bages, Anoia y Vallès Occidental, las tres comarcas más afectadas de Barcelona por incendios este verano

La Diputación de Barcelona ha hecho balance de un verano en el que, a pesar de las adversas condiciones climáticas y la ola de incendios que ha afectado a gran parte del país, la demarcación ha logrado evitar una "catástrofe mayor". Un total de 108 fuegos forestales, agrícolas o periurbanos se han registrado entre el 18 de junio y el 31 de agosto, afectando a un total de 211,88 hectáreas. Un dato que, si bien es superior en superficie a las 26,87 hectáreas quemadas el año anterior (con 135 incendios), ha sido valorado como un éxito por las autoridades, quienes han insistido en la importancia de la prevención como pilar fundamental de la estrategia.

Las comarcas más afectadas han sido Anoia, con 132,70 hectáreas calcinadas, seguida del Bages (33,6 ha) y el Vallès Occidental (22,96 ha). El Baix Llobregat (16,83 ha) ha completado la lista de las zonas con mayor impacto. Del total de fuegos, el 44,6% se han producido en masa forestal arbolada, el 37,5% en terreno agrícola y el 18% en matorral.

La presentación del balance ha corrido a cargo del diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal, Jordi Fàbrega, y de la jefa de la Oficina Técnica de Prevención de Incendios Forestales, Anna Sanitjas.

La prevención como estrategia

Jordi Fàbrega ha destacado que la provincia de Barcelona ha salido "bastante bien parada" de la temporada, un hecho que, ha subrayado, no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado en prevención. "Los incendios se apagan en invierno", ha afirmado, parafraseando la máxima de que la gestión del bosque y el trabajo preventivo son la clave.

Fàbrega ha puesto en valor el Pla d’Informació i Vigilància (PVI), que ha desplegado este verano a través del Área de Espacio Natural e Infraestructura Verde, y ha resaltado que la Diputación ha estado apoyando al mundo municipal durante años. "Ha sido fundamental haber podido hacer una campaña desde la Diputación de apoyo al mundo municipal de la demarcación", ha declarado.

Por su parte, Anna Sanitjas ha enfatizado que la prevención es la "principal herramienta" para evitar que imágenes como las de este verano se repitan. Ha explicado que la estrategia de la Diputación se ha basado en cuatro pilares: la planificación y el diseño de infraestructuras (caminos y puntos de agua), la gestión forestal del territorio, el apoyo a las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y la campaña de vigilancia y concienciación.

Sanitjas ha hecho hincapié en que la demarcación de Barcelona ha hecho "los deberes" en cuanto a la planificación, ya que los 280 municipios forestales han tenido sus planes de prevención de incendios aprobados. A su vez, ha subrayado la importancia de la gestión forestal, recordando que "los bosques que no huelen a madera, que no se aprovechan, acaban oliendo a humo". Ha ejemplificado este éxito con el incendio de Sant Pere de Sallavinera, donde los bomberos han logrado detener el fuego en una zona donde la Diputación había trabajado previamente en la reducción de combustible.

Un Plan de Vigilancia más Eficiente

El PVI ha contado este año con 37 unidades y 5 torres de vigilancia, logrando informar a más de 56.000 personas. Fàbrega ha valorado el cambio de modelo del plan de vigilancia, que se ha vuelto más eficiente. Ha explicado que los vigilantes han pasado de ser meros observadores a convertirse en agentes cívicos, cuya labor ha ido más allá de la simple vigilancia, incluyendo la retirada de 920 vertidos incontrolados con riesgo de incendio y la detección de 1.807 incidencias en líneas eléctricas, más del doble que el año anterior.

Ambos ponentes han coincidido en que, si bien la temporada ha sido dura, los resultados han sido satisfactorios gracias al trabajo preventivo, el compromiso de los municipios y la colaboración con las ADF, una herramienta "única a nivel mundial", según ha destacado Fàbrega. Han recordado que la provincia de Barcelona, con 600.000 hectáreas de bosque y una alta densidad de población, es particularmente vulnerable, lo que hace que la prevención sea una tarea de vital importancia.