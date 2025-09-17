La ATM da luz verde inicial al proyecto de conexión del tranvía por la Diagonal

Primer paso para llevar adelante el proyecto de construcción del tranvía por la Diagonal que permitirá unir el TramBaix con el TramBesòs. El Consejo de Administración de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha aprobado inicialmente la construcción de los casi tres kilómetros de plataforma y vías necesarios para unir la parada de Francesc Macià con la de Verdaguer.

Este nuevo tramo transcurrirá por la Diagonal en un modelo de avenida muy similar al que hay entre las calles Marina y Girona, inaugurado en noviembre de 2024. Tendrá tres nuevas estaciones: Diagonal-Cinc d’Oros, Balmes y Casanova. Además, la estación Francesc Macià, donce termina la línea del Trambaix, se adaptará como una estación de paso más, con andenes laterales en lugar de uno único central, y se convertirá en intercambiador con líneas de bus y la futura L8 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Plataforma y vías

La previsión es que las obras tengan una duración de unos 40 meses, y que la inversión total correspondiente a la ATM sea de unos 80 millones de euros. La obra civil que ha recibido el primer visto bueno este miércoles -catenaria y vías- supondrá una inversión de más de 50 millones. El resto corresponderá al proyecto relacionado con las catenarias y los sistemas de seguridad.

Este paso de la ATM, consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), es necesario para poder licitar las obras, que deberán realizarse de forma coordinada con el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de los proyectos de urbanización del entorno y de la ejecución de un colector de alcantarillado que se construirá a lo largo de la Diagonal justo bajo la plataforma del tranvía.

El tranvía ya discurre por la Diagonal, entre Glorias y Verdaguer. / Marc Asensio Clupés / EPC

Un colector millonario

Precisamente, el Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto someter el proyecto a una crucial votación el próximo 21 de octubre en el marco de la Comisión de Urbanismo, en la que el gobierno municipal requerirá del respaldo de Esquerra y Comuns. Por una parte, se votará la construcción del colector, una macroactuación que de por sí sola requerirá una inversión municipal de 62 millones de euros. Y por otra, la reurbanización de la Diagonal, que supondrá 53 millones más. Se trata, pues, de un montante muy considerable. Si se aprueban, se abrirá el plazo de exposición pública de los proyectos y de alegaciones para poder seguir avanzando hacia la aprobación definitiva. Aún así, para el inicio de las obras no solo será necesario superar estas votaciones, sino también contar con los acuerdos políticos para aprobar también los presupuestos.