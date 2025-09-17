Gala en el Palau Robert
Albert Sáez, en el Barceloní y Barcelonina de l’Any 2025: “Nada de lo que le pasa a Barcelona le resulta ajeno a EL PERIÓDICO”
El director del diario reivindica la información local por ser “la que más vínculo genera con los lectores” en la segunda edición de la gala
Ramon Agenjo y Sara Puig abren la Mercè con los premios Barceloní y Barcelonina de l’Any
“Noticias municipales, noticias ciudadanas, noticias comerciales, noticias vecinales, buenas, malas… Nada de lo que le pasa a Barcelona le resulta ajeno a EL PERIÓDICO”, ha proclamado Albert Sáez, director del diario en la gala del Barceloní i Barcelonina de l’Any 2025, que este año se consolida con su segunda edición distinguiendo a Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, y a Ramon Agenjo, consejero de la empresa Damm y presidente de Barcelona Global. En una tarde en la que se ha reconocido la contribución de ambos en la ciudad, desde el Palau Robert, Sáez ha reivindicado la información local, “la que más vínculo genera con los lectores” y sobre la que la edición digital de este diario publica casi 200 noticias cada mes.
El también director general de contenidos de Prensa Ibérica ha subrayado que la información local es la que “más pone a prueba” la credibilidad de los periodistas, ya que “los lectores conocen de primera mano los hechos y, afortunadamente, pueden ser más críticos”. También porque es donde la política “deja más de lado esta nefasta tendencia a la polarización y busca los consensos para solucionar los problemas de los ciudadanos”. Además, ha recordado que “la batalla por la desinformación no se juega principalmente en el ámbito global, sino en el local”.
EL PERIÓDICO se hace diariamente eco de noticias que pasan en Barcelona e impactan en la ciudad, que afectan a su progreso, como la apertura del nuevo edificio Estel que aloja la sede de Astra Zeneca o la conexión del tranvía por la Diagonal, ha ejemplificado Sáez. El director ha puesto en valor el trabajo de personas como Sara Puig y Ramon Agenjo -a quienes ha agradecido aceptar el premio- por generar realidades que “demasiado a menudo obviamos en el análisis de la salud de la ciudad”, como poder ir a ver la pintura de Miró o tomar una Estrella, la cerveza local más emblemática de Barcelona.
"El compromiso que representan los dos premiados explica perfectamente la Barcelona que nos gusta a EL PERIÓDICO, una Barcelona que entrelaza lo local con lo global, lo público con lo privado, lo económico con lo cultural, lo empresarial con lo social", ha concluido, no sin antes invitar a disfrutar de las fiestas de la Mercè, que empezarán el próximo martes 23 de septiembre.
