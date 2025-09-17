Ramon Agenjo y Sara Puig abren la Mercè con los premios Barceloní y Barcelonina de l’Any

La fiesta mayor de Barcelona, la Mercè, gozará de nuevo este año de una antesala de excepción: la gala de entrega de los premios Barceloní y Barcelonina de l’Any de EL PERIÓDICO. La cabecera de Prensa Ibérica celebra la segunda edición de unos galardones que reconocen a personas destacadas por su contribución a lo largo del año a definir, impulsar o mejorar el proyecto de la ciudad de Barcelona, ya sea en el ámbito cívico, económico, cultural, científico o social. Además de consolidarse, la iniciativa ahora crece y se convierte en paritaria con una doble distinción.

Así pues, el jurado, compuesto por los miembros del consejo asesor de temas de Barcelona de EL PERIÓDICO, ha elegido a dos protagonistas de altura para los galardones 2025: Ramon Agenjo, directivo de Damm y presidente de Barcelona Global; y Sara Puig, presidenta del patronato de la Fundació Joan Miró, institución que festeja su 50º aniversario. Él ha sido elegido por su aportación a la proyección económica de la ciudad desde el mundo empresarial y ella, por su impulso al patrimonio artístico barcelonés.

Ramón Agenjo, premio Barceloní de l'Any 2025, en la Ciutat Esportiva Damm este septiembre / Jordi Otix / EPC

EL PERIÓDICO les entregará el premio este miércoles 17 de septiembre al atardecer en los jardines del Palau Robert de la Diagonal con paseo de Gràcia, en el corazón de la ciudad. La velada activará la cuenta atrás para celebrar la Mercè la semana que viene y reunirá a muchas caras conocidas de la sociedad civil y de la política de Barcelona, encabezada por el alcalde Jaume Collboni. Contará con los principales responsables del grupo Prensa Ibérica y de EL PERIÓDICO, además de una nutrida representación del tejido empresarial de la ciudad.

Sara Puig, premio Barcelonina de l'Any 2025, en la Fundació Joan Miró / Jordi Otix

El presidente de Prensa Ibérica Javier Moll dará la bienvenida, las ‘Mamarazzis’ Laura Fa y Lorena Vázquez ejercerán de presentadoras, el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica Albert Sáez dirigirá unas palabras a los asistentes y una actuación de The Feliuettes amenizará la entrega. Finalmente Jaume Collboni cerrará el acto con un breve discurso de clausura.

El evento cuenta con la complicidad de grandes corporaciones públicas y privadas de la ciudad. La lista de patrocinadores incluye al Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, CaixaBank, Cupra, la Diputació de Barcelona, Mango, Omni, Transports Metropolitans de Barcelona, TRAM, Uber y Veolia. Además colaboran con el acto Bazar el Regalo, Coca-Cola, el Palau de la Música y el Palau Robert de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, aún más protagonista

Este diario creó el año pasado el premio Barceloní de l’Any a imagen y semejanza de una iniciativa longeva y exitosa, los premios al Català de l’Any. La 23ª edición de este otro galardón, que se entregará este noviembre, también desdoblará los honores y será paritario. El ingeniero Mateo Valero, ‘padre’ del supercomputador Mare Nostrum 5, fue el primer Barceloní de l’Any y ahora dará paso a otras dos personalidades de la capital.

La nueva etapa de EL PERIÓDICO, tras la adquisición en 2019 por parte de Prensa Ibérica, ha reforzado el vínculo del rotativo con la ciudad y su gran área metropolitana. Los jóvenes premios son una expresión de este compromiso redoblado con el progreso de la ciudad, con las personas en el centro y la sostenibilidad como brújula.

Benefactores ejemplares

Agenjo (Barcelona, 1957) es uno de los directivos mejor conectados de Catalunya, además de bisnieto de Joseph Damm, el fundador de la conocida marca cervecera. Como consejero y secretario del consejo de esta compañía, preside también la firma Cacaolat, de la que Damm es accionista. También es patrono-director de la Fundación Damm y presidente de club de futbol Damm.

Su talante dialogante y su buen humor contagioso lo han llevado a jugar un rol relevante en la consecución de acuerdos para la ciudad y el país. El último de ellos, los patrocinios de la Ryder Cup de golf 2031. Sobresale su labor como presidente de Barcelona Global, cargo al que llegó en junio de 2024 a propuesta de la presidenta saliente, Maite Barrera. El mandato dura tres años y recientemente presentó en las Tres Xemeneies sus estrategias para atraer más talento e inversión a la metrópolis.

Puig (Barcelona, 1968) es historiadora del arte y experta en gestión de centros culturales. Buena conocedora, pues, del fondo y la forma que debe tener un buen museo. Desde hace cinco años preside la Fundació Joan Miró, si bien forma parte del patronato desde 2013 y de la Comisión Delegada desde 2014. Llegó procedente de la Fundació Francisco Godia, que dirigió desde su creación en 1998 y que efectivamente logró posicionar en el ecosistema cultural. Antes trabajó para el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York entre 1994-1995 y para la Fundació Macba de 1996 a 1998.

Los actos de conmemoración del medio siglo de la Fundació Joan Miró llevan su sello. Y la pasión por el arte y la filantropía le viene de familia, los perfumeros Puig. Actualmente compagina la institución artística con sede en Montjuïc con un asiento en los patronatos del Amigos del Museo del Prado, la fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y el KW Institute for Contemporary Art de Berlín.

Dos trayectorias, las de Agenjo y Puig, que ilustran cómo Barcelona mejora y se proyecta al mundo con el esfuerzo y la ilusión de barceloneses comprometidos. Ambos subirán al escenario para agradecerles el impulso que dan a su ciudad y recibir el premio directamente de las manos del alcalde, Jaume Collboni, y de Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica.