El retorno del Tramvia Blau del Tibidabo costaría 45 millones y de cuatro a seis años de obras

Hace casi ocho años que el Tramvia Blau dejó de circular en Barcelona. Era el único tranvía de corte clásico que seguía transitando en la ciudad y constituía un emblema para el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. El ayuntamiento cuenta con un proyecto para que los convoyes azules reprendan la marcha, pero el retorno no será para nada inmediato. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha concretado este martes en la comisión municipal de urbanismo que el regreso del Tramvia Blau va ligado a la remodelación de la avenida del Tibidabo, que el conjunto de la operación asciende a un coste de 45 millones de euros y que tardará en finalizarse entre cuatro y seis años.

A preguntas de Junts, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha esgrimido que el proyecto es “patrimonialmente delicado, urbanísticamente complejo y económicamente relevante”. La socialista ha desgranado que las obras de reurbanización y de infraestructura ascienden a 24 millones de euros y se estiman otros tres millones para remodelar talleres y cocheras. Se suman otros 20 millones para restaurar los tranvías, declarados Bien Cultural de Interés Nacional desde 2013. Bonet ha indicado que se requiere de un proceso “cuidadoso” para rehabilitarlos.

Bonet no ha precisado cuándo pueden empezar las obras del proyecto, que ha defendido que se ha trabajado “a fondo” y que está “pendiente de las últimas validaciones”. Ha añadido que, para que tire adelante, se requiere de un acuerdo político que se materialice en unos presupuestos. Las cuentas del consistorio están prorrogadas del año pasado, dado que el PSC no halló aliados suficientes para aprobar unas previsiones de ingresos y gastos para 2025.

Francina Vila (Junts) ha acusado al gobierno de haber “abandonado” lo que ha calificado como un “activo patrimonial de primer orden”. “No hay calendario, ni compromiso presupuestario, no hay nada y es inaceptable”, ha reprochado. La concejala ha requerido que se concreten fechas “de forma inmediata” para hacer revivir el Tramvia Blau para que “vuelva a circular en una plazo breve de tiempo”.