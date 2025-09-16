Sin servicio desde 2018
El retorno del Tramvia Blau del Tibidabo costaría 45 millones y de cuatro a seis años de obras
El gobierno municipal advierte que se requiere de un acuerdo político y un presupuesto municipal para recuperar el emblemático tren y remodelar la avenida del Tibidabo, mientras Junts pide que vuelva a circular "en breve"
Vecinos del Tibidabo exigen que vuelva el Tramvia Blau: “Esto no es un callejón cualquiera de Barcelona”
Hace casi ocho años que el Tramvia Blau dejó de circular en Barcelona. Era el único tranvía de corte clásico que seguía transitando en la ciudad y constituía un emblema para el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. El ayuntamiento cuenta con un proyecto para que los convoyes azules reprendan la marcha, pero el retorno no será para nada inmediato. El gobierno del alcalde Jaume Collboni ha concretado este martes en la comisión municipal de urbanismo que el regreso del Tramvia Blau va ligado a la remodelación de la avenida del Tibidabo, que el conjunto de la operación asciende a un coste de 45 millones de euros y que tardará en finalizarse entre cuatro y seis años.
A preguntas de Junts, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha esgrimido que el proyecto es “patrimonialmente delicado, urbanísticamente complejo y económicamente relevante”. La socialista ha desgranado que las obras de reurbanización y de infraestructura ascienden a 24 millones de euros y se estiman otros tres millones para remodelar talleres y cocheras. Se suman otros 20 millones para restaurar los tranvías, declarados Bien Cultural de Interés Nacional desde 2013. Bonet ha indicado que se requiere de un proceso “cuidadoso” para rehabilitarlos.
Bonet no ha precisado cuándo pueden empezar las obras del proyecto, que ha defendido que se ha trabajado “a fondo” y que está “pendiente de las últimas validaciones”. Ha añadido que, para que tire adelante, se requiere de un acuerdo político que se materialice en unos presupuestos. Las cuentas del consistorio están prorrogadas del año pasado, dado que el PSC no halló aliados suficientes para aprobar unas previsiones de ingresos y gastos para 2025.
Francina Vila (Junts) ha acusado al gobierno de haber “abandonado” lo que ha calificado como un “activo patrimonial de primer orden”. “No hay calendario, ni compromiso presupuestario, no hay nada y es inaceptable”, ha reprochado. La concejala ha requerido que se concreten fechas “de forma inmediata” para hacer revivir el Tramvia Blau para que “vuelva a circular en una plazo breve de tiempo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano