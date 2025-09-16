Los supermercados 24 horas de Barcelona acumulan cerca de 3.000 infracciones en los dos últimos años

La proliferación de los supermercados 24 horas en Barcelona sigue preocupando en el ayuntamiento de la capital catalana, que este martes ha vuelto a debatir de nuevo sobre la expansión de estos establecimientos. A petición de Junts, el gobierno socialista de Jaume Collboni ha revelado en la comisión de Urbanismo nuevos datos sobre los expedientes abiertos por incumplimientos a este tipo de comercios. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha manifestado la inquietud por esta cuestión, dado que en los dos últimos años han habido cerca de 3.000 infracciones, 2.700 en concreto.

El consistorio trata de abordar este “fenómeno complejo” con inspecciones y regulación mediante los planes de usos que ya ha impulsado en varios distritos, como en el Eixample y Ciutat Vella, donde el tejido comercial está más tensionado. Según ha informado Bonet, el ayuntamiento ha inspeccionado 209 establecimientos en los dos últimos años, en los que han detectado 2.700 irregularidades. De estas, más de 1.400 son por actividad, 600 de paisaje urbano, 243 de salud pública, 157 de gestión de residuos, 113 de Hacienda y 118 en el ámbito laboral.

Fruto de las campañas de inspección se han abierto 539 expedientes que han derivado en 677 procedimientos, de los cuales la mayoría -358- son órdenes de restitución y 237 son procedimientos sancionadores. Sólo en 88 locales no se han detectado anomalías.

Bonet ha precisado que estos expedientes no solo responden a quejas ciudadanas, sino que la mayoría son también fruto de la acción del ayuntamiento. “Demuestra la actitud de actuar proactivamente. Sabemos que la inspección funciona”, ha reiterado la teniente de alcalde, que dice que es un esfuerzo que no sólo hacen con los supermercados 24 horas sino también con los pisos turísticos.

“Seremos inflexibles”

“Seremos inflexibles contra la picaresca y los que quieren saltarse la normativa vigente”, ha subrayado. Además, ha reivindicado los planes de usos como una “buena herramienta” que continuarán “impulsando y modificando siempre que sea necesario para ajustar la regulación cuando no funciona”. El problema de dicha regulación es el epígrafe, que no se ajusta al servicio que ofrecen estos establecimientos. Un ejemplo que ha dado Bonet es el de las tiendas canábicas, que pueden abrir bajo el epígrafe de floristería.

Problemas de convivencia y pecarización laboral

La oposición, por su parte, ha ahondado en su preocupación por los incumplimientos que afectan al comercio de proximidad. Junts, a través del concejal Arnau Vives, ha advertido que estos negocios “generan problemas de convivencia, precarización laboral y afectan al paisaje urbano”, además de denunciar que muchos incumplen la ordenanza vigente.

Los Comuns, con Pau González, han reprochado al gobierno que “se bajó del acuerdo” para regularlo en el plan de usos del Eixample, dejándolos solos defendiendo restricciones que, recuerdan, ya aplicaron en Sant Antoni con límites para los supermercados.

Desde ERC, Eva Baró ha lamentado que el fenómeno “se expande como una mancha de aceite” y ha acusado al gobierno de ser “incapaz de dar una respuesta efectiva”, sobre todo en Ciutat Vella y el Eixample. Sonia Devesa, por parte del PP, reclama “un censo completo por distrito y total transparencia sobre los expedientes sancionadores”, mientras que Vox ha cargado contra el ejecutivo asegurando que “Barcelona se degrada mientras solo se explican diagnósticos y excusas”.