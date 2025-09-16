Sabadell pone a subasta cuatro solares municipales por 4,3 millones para financiar vivienda pública

El Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental), a través de la empresa municipal de vivienda (Vimusa), ha sacado a subasta pública cuatro solares de titularidad municipal con un precio de salida conjunto de 4,3 millones de euros. Se trata de parcelas situadas en Can Gambús, el Eix Macià y el Centre, que permitirían levantar cerca de 90 viviendas privadas entre promociones plurifamiliares y unifamiliares.

La decisión, según el concejal de Vivienda y vicepresidente de Vimusa, Eloi Cortés (PSC), responde a una necesidad de movilizar recursos para proyectos de vivienda pública ya en marcha. “Estas parcelas son de vivienda libre y no pueden destinarse a protección oficial. En muchos casos proceden de reparcelaciones y no tenemos la plena propiedad. O bien son solares unifamiliares, donde todas las casas deben construirse a la vez. Por eso no tiene sentido que Vimusa intente promover allí”, explica.

El objetivo, apunta Cortés, es convertir esos terrenos en liquidez que permita financiar las actuaciones pendientes. Actualmente, Vimusa tiene en cartera 425 pisos de alquiler asequible en proyectos como Can Gambús o el complejo de la Roureda, con cuatro promociones en marcha. “Necesitamos recursos para seguir avanzando, y subastar el suelo nos permitirá transformarlo en millones de euros destinados a vivienda pública”, señala el edil.

Las bases de la subasta establecen que las parcelas se adjudicarán a los licitadores que presenten la mejor oferta económica en cada lote, y el importe final se incrementará con los tributos correspondientes. Según los cálculos municipales, las cuatro parcelas podrían generar un mínimo de 4,3 millones de euros, aunque el Ayuntamiento espera que la puja eleve esta cifra.

El proceso de licitación ya está en marcha y los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 17 de octubre de 2025, a las 23.59 horas. Cada solar cuenta con características propias y precios de salida diferenciados. En Can Gambús, por ejemplo, se encuentra la parcela 12.4, ubicada entre la calle Hongria y el paseo del Regne Unit, con capacidad para 25 pisos y un precio inicial cercano al millón de euros. También en el mismo barrio salen a subasta las parcelas 7.3 y 7.4, entre las calles França, Eslovènia e Itàlia, destinadas a la construcción de 16 viviendas unifamiliares y con un precio de salida de 1,34 millones.

En el Eix Macià, el terreno disponible se sitúa detrás de la Cambra de Comerç, en la confluencia de las calles Abat Escarré y avinguda dels Paraires. El solar, con capacidad para hasta 48 pisos, parte de un precio de 1,84 millones de euros. La propia Cambra ha reconocido públicamente que sopesa hacerse con este terreno para reforzar la coherencia urbanística de su entorno institucional. Finalmente, en el Centre se subastan dos inmuebles situados en el número 73-75 de la calle Arimon, con precios iniciales de 188.106 euros y permisos para levantar edificios de planta baja más un piso.