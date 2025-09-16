El día que Robert Redford apadrinó el Mobile World Congress de Barcelona

En febrero del 2008, Barcelona recibió la visita de una de las grandes estrellas de Hollywood. Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, aterrizó en aquel momento en la capital catalana acompañado de su pareja, la pintora alemana Sibylle Szaggars, para ejercer de padrino de lujo en la cena de gala del Mobile World Congress (MWC), el gran congreso mundial de telefonía móvil que entonces acababa de consolidarse en la capital catalana.

Redford fue invitado como representante del Festival de Cine de Sundance, que él mismo había fundado en 1978, y asistió a la entrega de los premios de la GSMA -la organización creadora del Mobile- en la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Aunque trató de evitar a la prensa entrando discretamente por una puerta trasera del Palau Nacional, la expectación fue inevitable. Allí, vestido con sobria elegancia y acompañado de Szaggars, Redford se convirtió en el rostro más mediático de una velada a la que acudieron unas 900 personas. El menú, servido a razón de 635 euros por comensal, incluyó tempura de frutos secos, ensalada de bogavante, timbal de cordero y mousse de limón, maridados con vinos de la casa Torres, tal y como relató en su día este diario.

La presencia de Redford en el MWC tenía una razón: las compañías de telecomunicaciones buscaban dar protagonismo al ocio y al entretenimiento en los móviles, que entonces empezaban a consolidarse como dispositivos multifuncionales. Como fundador y embajador de Sundance, Redford fue el encargado de pronunciar una conferencia titulada “La cuarta pantalla”, donde reflexionó sobre el teléfono móvil como una nueva ventana para los creadores independientes, en especial para los directores de cortometrajes. “Los móviles son una oportunidad única para dar visibilidad al talento emergente”, afirmó en su intervención, hace 17 años.

De hecho, esa misma charla participó la actriz Isabella Rossellini, que presentó en Barcelona su proyecto 'Green Porno', una serie de cortometrajes concebidos para ser vistos y descargados en teléfonos móviles.

Durante su estancia en Barcelona, Redford se alojó en el Hotel Arts, y abandonó la capital catalana al día siguiente de la gala junto a Szaggars para dirigirse al Festival de Cine de Berlín.