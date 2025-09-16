La prolongación del tranvía por la Diagonal se votará en el Ayuntamiento de Barcelona el 21 de octubre

La unión de las dos redes actualmente inconexas del tranvía a través de la Diagonal se someterá a una primera y crucial votación el próximo 21 de octubre en el Ayuntamiento de Barcelona. Ese día, en el seno de la Comisión de Urbanismo, el alcalde Jaume Collboni podrá comprobar si reúne los votos necesarios para llevar a cabo la parte del proyecto que iría a cargo de las arcas municipales. La mayoría del gobierno municipal es insuficiente para sacar adelante la iniciativa y el alcalde confía en el respaldo de Esquerra y Comuns para enlazar el TramBaix y el Trambesòs a través de la Diagonal, entre Francesc Macià y el paseo de Sant Joan.

Por el momento, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) tiene previsto aprobar este miércoles el expediente que redibujará la red ferroviaria de la ciudad. No es el Ayuntamiento de Barcelona la administración que se encargará de tender las nuevas vías, una inversión, esta, a cuenta de la Generalitat y presupuestada en unos 80 millones de euros. Al gobierno municipal le corresponde otra parte no menos importante e incluso más cara, la reforma del colector que discurre por debajo de la Diagonal hasta la altura de la Via Augusta y, por supuesto, la reurbanización de la superficie.

La teniente de alcalde Laia Bonet ha puesto sobre la mesa el calendario venidero, en respuesta a que el propio Collboni se comprometió a hacerlo pasadas las vacaciones de verano, pero ha puntualizado que estas votaciones no significarán que el proyecto comience a ejecutarse en este mandato municipal.