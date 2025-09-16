Las guarderías públicas de L'Hospitalet arrancan el curso con una lista de espera de 759 niños

Un año más, la demanda de plazas en las guarderías públicas de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha superado la oferta, aunque esta ha sido inferior a la de cursos anteriores. En un comunicado, el Ayuntamiento de L'Hospitalet señala que este año la lista de espera es de 759 niños, mientras que la del curso pasado finalmente fue de 850. La demanda ha crecido en los últimos años desde que se implementó la gratuidad de la escolarización de I-2 en el curso 2022-2023.

Si las cifras se desgranan según la titularidad del centro, en este curso 2025-2026 hay una lista de espera de 426 plazas en las escuelas infantiles municipales (578 el curso pasado); 295 plazas en las de la Generalitat (221 el curso pasado) y 38 plazas en las subvencionadas por el ayuntamiento (51 el año pasado).

L’Hospitalet dispone de 16 escuelas infantiles públicas y subvencionadas con fondos públicos, que ofrecen 1.373 plazas. Se trata de las seis escuelas infantiles municipales, los cinco centros subvencionados por el consistorio, las tres guarderías de la Generalitat y los dos centros subvencionados por la Generalitat. De este modo, la red de jardines de infancia municipales está formada por La Casa de les Flors, La Casa dels Contes, La Casa dels Arbres, La Casa del Molí, La Casa de la Muntanya y La Casa del Parc. Estos centros atienden a un total de 616 niños y niñas de 0 a 3 años. Las tres guarderías de la Generalitat —La Florida, El Passeig y El Tren— disponen de 299 plazas.

Además, en L’Hospitalet hay cinco escuelas infantiles subvencionadas por el ayuntamiento y la Generalitat (que desarrollan su actividad en equipamientos municipales cedidos) y que están gestionadas por cooperativas de maestras sin ánimo de lucro, con 381 plazas. Se trata de las guarderías Estel Blau y La Gua-Gua y las escuelas infantiles Nova Fortuny, Garabatos y Patufet. Otras dos escuelas infantiles, Azorín y Ding-Dong, están subvencionadas por la Generalitat y cuentan con 77 plazas. La ciudad cuenta también con 15 centros privados que completan la oferta educativa de 0 a 3 años en L’Hospitalet con 846 plazas.

Municipalización de las cinco guarderías subvencionadas

Uno de los temas que desde hace ya más de dos años mantiene en vilo a la primera etapa educativa de L'Hospitalet de Llobregat es el proceso para integrar en la red municipal los cinco centros subvencionados por el consistorio. Un proyecto que busca aplacar la alta demanda en I-2, pero se ha ido prolongando en el tiempo.

Mientras el proceso no termina de completarse, en enero de 2023, y con continuidad en el curso 2023-2024, el gobierno local recuerda en un comunicado que incrementó la aportación a estos centros "con el objetivo de reducir la cuota de escolarización de los niños y niñas". Así, se pasó de 400 a 700 euros por plaza. Para este curso, sigue el texto, se mantiene la aportación municipal del curso 2024-2025, que se situó en 1.580 euros por plaza, "con el objetivo de igualar la cuota de estos centros a la de las escuelas infantiles municipales, lo que supone un descuento mensual de 143,63 euros en la cuota de escolarización que pagan las familias".

“Hay aspectos económicos, jurídicos y administrativos complicados que comportan un gran volumen de tramitación, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat", ha apuntado con anterioridad el gobierno municipal al preguntarle por este proceso. Una vez se lleve a cabo la incorporación a la red pública, L'Hospitalet dispondrá de 11 jardines de infancia municipales, lo que supone ampliar en 381 plazas la oferta de guardería pública, con 216 plazas más de I-2.

Incorporación de 12 educadoras más

En noviembre de 2024, el ayuntamiento explica que amplió la plantilla de las escuelas infantiles municipales con doce educadoras más, con el objetivo de reforzar al personal de los centros y mejorar la atención a los niños y niñas y a sus familias. "Con estas incorporaciones, las escuelas municipales se sitúan por encima de la ratio mínima que marca la normativa actual en cuanto al número de profesionales que atienden a niños en la etapa de 0 a 3 años", dice el consistorio.

"Esto ha permitido ofrecer una atención más personalizada e inclusiva, dando respuesta al aumento del número de alumnos con necesidades educativas específicas y en situación de vulnerabilidad. El equipo docente está formado por 75 profesionales, entre maestras y educadoras", remacha.