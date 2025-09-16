La Generalitat hará en enero una revisión de la implantación de las ZBE

La Generalitat revisará a principios de 2026 el plan de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según avanzó la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una reunión con las alcaldías del Arc Metropolità. El anuncio llega después de que varios municipios de este ámbito hubieran expresado en el pasado sus reticencias y exigido incluso la retirada de las ZBE.

Paneque subrayó que el proceso de revisión se llevará a cabo de la mano de los ayuntamientos del Arc Metropolità y del tejido económico y social, con el objetivo de evaluar el grado de implantación de las medidas actuales, analizar su eficacia y extenderlas hasta 2030. Todo ello, en coherencia con las directrices europeas de calidad del aire.

La consellera recordó que el despliegue de las ZBE ya está en marcha, aunque con un amplio abanico de excepciones y autorizaciones. En este sentido, explicó que se ha puesto en marcha una plataforma tecnológica con dos módulos: uno para la gestión centralizada de accesos, integración de cámaras, calendarios, horarios y control de infracciones; y otro destinado al registro de vehículos, que permitirá tramitar de forma unificada las exenciones y autorizaciones especiales.

Asimismo, Paneque avanzó que la Generalitat prevé convocar en 2025 subvenciones para cámaras, señalización y actuaciones urbanísticas.