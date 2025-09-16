El gobierno de Collboni defiende su viaje a Oriente Próximo ante las críticas de la oposición: “Fue por responsabilidad global”

El viaje que la delegación municipal de Barcelona, encabezada por el alcalde Jaume Collboni, realizó a finales de agosto a Oriente Próximo, a Jordania y Estambul, ha encendido los ánimos de la oposición, que le reprochan secretismo, falta de consenso y un tono “triunfalista” que, a su juicio, convierte una misión institucional en “autopromoción”. Un equipo del Ayuntamiento de Barcelona, formado por el alcalde, técnicos y periodistas, viajó del 24 al 28 de agosto a Amán, la capital jordana, y a Estambul, con el objetivo de reforzar la cooperación de la capital catalana con estas ciudades. Especialmente, dado el contexto de la guerra de Gaza y del encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

La segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, quién formó parte de la delegación en Jordania, ha presentado un informe en la Comisión de Derechos Sociales con los detalles del viaje: la visita a los almacenes de ayuda humanitaria y el campo de refugiados de Amán, y las acciones para apoyar al alcalde de Estambul. “Se hizo con la premisa de vocación de responsabilidad global”, ha afirmado. A pesar de que los grupos comparten el objetivo de la misión, han criticado las formas de llevarlo a cabo.

La explicación no ha terminado de convencer a Junts, que ha insistido en conocer el coste de la misión. Los postconvergentes registraron varias preguntas en este sentido, sobre las cuales todavía no tienen respuesta. La concejal Neus Munté considera que la acción internacional de Barcelona necesita diálogo previo y consenso, y ha criticado que los grupos se enteraran del viaje por la prensa. “Empezó mal”, ha manifestado. “Se ha buscado autopromoción, un ‘spot’ publicitario y titulares”, ha añadido.

“Más contundencia”

Por su parte, la concejal de los Comuns Jess González ha aplaudido que el PSC acabase condenando la prohibición de entrada a Israel, pero ha recordado que Collboni retomó las relaciones que había suspendido su antecesora Ada Colau y que las volvió a suspender por la “presión” de la sociedad civil. Reclama “más contundencia, transparencia” y cumplir con los acuerdos municipales sobre Palestina.

Rosa Suriñach (ERC) ha reconocido el valor democrático y de cooperación de la misión, pero admite que les sorprendió no saber nada sobre ello hasta que fue pública. Ha pedido trabajar unidos, -desde el gobierno con la oposición y también con instituciones como la Diputación- y que se explique cuales serán los siguientes pasos de la misión.

Victor de Villasante (PP) sospecha que llevar el debate a la comisión de Derechos Sociales es una maniobra para rebajar el tono político, ya que este informe se debería haber presentado en la comisión de Presidencia de este miércoles y se ha cambiado por motivos de agenda. Ha insistido en conocer las cifras del coste del viaje y en conocer también qué papel jugó exactamente el consistorio en la despedida de la flotilla en el Port Vell. Por parte de Vox, Liberto Senderos, ha denunciado un “relato triunfalista” en el informe del viaje.