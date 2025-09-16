La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi

La futura Ley del Taxi, oficialmente llamada Ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, prevé eliminar progresivamente la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en el ámbito urbano, que quedará reservado en exclusiva al servicio de taxi.

Tras seis años de espera, el Govern ha presentado este martes en el Consell del Taxi su propuesta de norma, cuyo objetivo es “ordenar y conciliar el sector”, en palabras de la directora general de Transporte y Movilidad, Susi López. La iniciativa busca poner fin a la fuerte confrontación entre taxis y VTC. Estos últimos, concebidos inicialmente para servicios de precontratación a empresas, han visto cómo la irrupción de las plataformas digitales agilizó su funcionamiento hasta equipararlo, en la práctica, con el servicio de taxi.

Transición y nuevas figuras

En el AMB existen actualmente 10.500 licencias de taxi y 990 autorizaciones de VTC urbanas e interurbanas. La propuesta presentada este martes supone, según el Govern, el primer paso decisivo para ordenar un sector en conflicto y garantizar que el taxi siga siendo el servicio de referencia en la movilidad urbana. Para ello contempla que las nuevas licencias urbanas se otorguen únicamente a taxis, mientras que los permisos de los aproximadamente 600 VTC que operan dentro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) desempeñando un o servicio urbano se irán extinguiendo de forma paulatina, en una “transición suave”.

Para dar una salida a este sector, la norma crea una nueva figura: los Vehículos de Alta Disposición, que deberán contratarse con un mínimo de dos horas de antelación y ofrecer un servicio de al menos una hora seguida.

Habrá excepciones: durante grandes eventos como el Mobile World Congress, tanto los VTC como los vehículos de alta disposición podrán prestar un servicio de refuerzo equiparable al del taxi. Asimismo, los municipios tendrán la opción de convocar licencias estacionales para cubrir necesidades concretas y temporales.

La ley incluye además una regulación específica para las limusinas, con precontratación mínima de 12 horas y duración mínima de una hora.

Nuevas licencias

Actualmente, el AMB se encuentra en un contexto de limitación de la oferta por razones de interés general: el área urbana supera los niveles de contaminación permitidos por la UE, a la vez que existe una ocupación del espacio público cercana a la saturación, según López. En estas circunstancias, la norma indica que la administración solo podrá aumentar la oferta -si está comprobado que hay una demanda no cubierta-, con nuevas licencias de taxi, al considerarse un servicio de interés público por tener tarifas reguladas y la obligación de atender a todos los usuarios.

En un escenario de normalidad, sin problemas de congestión ni contaminación, la propuesta indica que la administración convocará primero concursos de licencias para taxis, y solo si no se cubrieran, se abriría una segunda convocatoria para VTC.

Datos y control digital

Todos los taxis y VTC deberán llevar instalado un dispositivo de control a distancia, que permitirá conocer su actividad en tiempo real, detectar irregularidades y sancionar de forma telemática, sin necesidad de agentes en la calle. En la actualidad hay centenares de VTC con licencia interurbana operando ilegalmente en Barcelona, situación que se pretende corregir con la nueva norma. También se quiere evitar que los taxis rechacen viajes cortos o que cobren tarifas por encima de lo establecido. La infraestructura de datos también servirá para analizar la oferta y la demanda, ajustar la planificación y decidir sobre la apertura de nuevos concursos.

Además, las plataformas de intermediación deberán estar registradas y asumir responsabilidad sobre los taxis con los que trabajen, de forma similar a lo que sucede con las plataformas de pisos turísticos.

Marco territorial

Los taxis interurbanos seguirán funcionando como hasta ahora, con obligación de estar adscritos a su municipio de origen. En el caso del aeropuerto, se considerará licencia urbana: los taxis podrán operar libremente, y los VTC solo podrán acceder desde fuera si el origen del servicio está en otro municipio, por ejemplo, un trayecto Sabadell–aeropuerto.

Las nuevas licencias deberán prestarse con vehículos ECO o de cero emisiones, aunque los municipios podrán exigir estándares más altos. El IMET seguirá siendo el regulador en el AMB, aunque varios municipios podrán constituir un área de prestación conjunta para coordinar la gestión del transporte.

Proposición no de ley

En el conjunto de Catalunya, hay 15.000 taxis y 4.074 VTC interurbanas. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, se ha mostrado muy satisfecho con el contenido de la propuesta y ha reclamado a PSC, ERC, Junts y Comuns que apoyen la propuesta para aprobarla este mismo año mediante una proposición no de ley (PNL).