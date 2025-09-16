La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses

El acceso a la línea L4 de metro entre Gran Via y Passeig de Gràcia se cerrará el próximo 29 de septiembre durante cinco meses. El motivo son las obras para mejorar la accesibilidad de la estación. En este punto, se empiezan los trabajos para conectar la calle con el vestíbulo mediante un nuevo ascensor.

Para acceder a la L4 será necesario bajar por los accesos a la L3, lo que prolongará unos minutos el camino hacia la línea. Las obras consistirán además en la redistribución de todo el vestíbulo y el cambio de toda la barrera tarifaria, a la que se añadirá también una puerta para personas con problemas de movilidad.

Información a los vecinos

“Es necesario cerrar el vestíbulo”, ha constatado este martes Celia Riera, la técnica de la Generalitat que ha explicado a los vecinos, convocados en una sesión informativa, los detalles sobre la marcha de las obras y las repercusiones que tendrán en su vida diaria en las próximas semanas.

Las molestias durarán hasta las fiestas de Navidad. Esta será la principal afectación, pero las obras van más allá. Paralelamente, también se están instalando otros tres ascensores en la estación de metro Passeig de Gràcia tanto por en la L4 como en la L3, si bien en estos otros casos no es necesario cerrar ningún otro acceso.

El proyecto para mejorar la accesibilidad de la estación, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, empezó en enero de 2024. Hace nueve meses ya se puso en marcha el primero de los cuatro ascensores proyectados: el que conecta los andenes de la L3 con el pasadizo de correspondencia con la L4. También se eliminaron unas escaleras en medio del pasadizo, que se transformaron en una rampa.

Faltan en la L2

Una vecina con silla de ruedas ha lamentado que en la línea L2 quedan aún accesos sin ascensor. “De 163 estaciones de metro, muchas dobles (al conectar varias líneas de metro) y alguna incluso triple, el 85% están adaptadas. Es un orgullo”, han respondido los técnicos del ayuntamiento, que lo han considerado un porcentaje que “no se encuentra en ninguna otra ciudad del mundo”. El compromiso, han añadido, es llegar a todas las estaciones, aunque algunas requieren una intervención “con un nivel técnico muy complicado”. Verdaguer, Plaça de Sants y Urquinaona son algunos ejemplos de estaciones donde también queda aún trabajo por hacer.

A lo que los vecinos han preguntado sobre cómo marchan las obras de Verdaguer. Empezaron en enero de este año y terminarán en primavera de 2027. Al pronunciar los técnicos este último año, diversas de las personas congregadas se han mostrado impresionadas: falta un año y medio.

Carriles bici

En este caso también se mejorará la accesibilidad de la estación, han incidido desde el Ayuntamiento, con la sustitución de las escaleras mecánicas y dos nuevos ascensores de la L4 y la L5.

En superficie, el estado en el que quedan los carriles bicis a consecuencia de las obras es lo que preocupa a otros vecinos. O desaparecen o se disponen de forma inapropiada, lo que no garantiza la seguridad de los ciclistas, algunos de los cuales son “niños que van a la escuela”, ha exclamado un representante del Bici Club Barcelona (BACC). “Entendemos que las obras provocan afectaciones, pero la mayoría de las veces no se tiene en cuenta la bicicleta”, ha protestado, a la vez que ha reclamado la reposición del carril en la avenida Paral·lel hasta plaza Espanya.