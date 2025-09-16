Un espectáculo de drones iluminará el cielo de Barcelona en La Mercè 2025

El viernes 26 de septiembre de 2025, dentro de las Fiestas de La Mercè, se realizará el espectáculo de drones “Formas de Barcelona” en el paseo Marítimo de la Barceloneta.

El evento gratuito, a cargo de Flock Drone Art Studio, tendrá una duración de 15 minutos, de 22:00 h a 22:15 h, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espectáculo que, en ediciones anteriores, ha atraído a una gran cantidad de público.

Bajo el título ONÍRICA Barcelona, el espectáculo mostrará figuras de luz que evocan rincones, tradiciones e historias de la capital catalana, ofreciendo una experiencia visual que combina tecnología y cultura.