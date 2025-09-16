Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Figuras de luz

Un espectáculo de drones iluminará el cielo de Barcelona en La Mercè 2025

Barcelona calienta motores para una Mercè 2025 que será el escenario de más de 200 actividades

El Fòrum acogerá en octubre un espectáculo de drones y música clásica en directo

Espectaculo de drones por la Mercè en la playa en Barcelona.

Espectaculo de drones por la Mercè en la playa en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Barcelona
El viernes 26 de septiembre de 2025, dentro de las Fiestas de La Mercè, se realizará el espectáculo de drones “Formas de Barcelona” en el paseo Marítimo de la Barceloneta.

El evento gratuito, a cargo de Flock Drone Art Studio, tendrá una duración de 15 minutos, de 22:00 h a 22:15 h, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espectáculo que, en ediciones anteriores, ha atraído a una gran cantidad de público.

Bajo el título ONÍRICA Barcelona, el espectáculo mostrará figuras de luz que evocan rincones, tradiciones e historias de la capital catalana, ofreciendo una experiencia visual que combina tecnología y cultura.

