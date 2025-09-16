Figuras de luz
Un espectáculo de drones iluminará el cielo de Barcelona en La Mercè 2025
Barcelona calienta motores para una Mercè 2025 que será el escenario de más de 200 actividades
El Fòrum acogerá en octubre un espectáculo de drones y música clásica en directo
El viernes 26 de septiembre de 2025, dentro de las Fiestas de La Mercè, se realizará el espectáculo de drones “Formas de Barcelona” en el paseo Marítimo de la Barceloneta.
El evento gratuito, a cargo de Flock Drone Art Studio, tendrá una duración de 15 minutos, de 22:00 h a 22:15 h, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espectáculo que, en ediciones anteriores, ha atraído a una gran cantidad de público.
Bajo el título ONÍRICA Barcelona, el espectáculo mostrará figuras de luz que evocan rincones, tradiciones e historias de la capital catalana, ofreciendo una experiencia visual que combina tecnología y cultura.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano
- La nueva tienda de Labubu en la calle Pelai de Barcelona desata pasiones: colas y pugna por los modelos más codiciados