ERC Sabadell reclama el acta de concejal a Gabriel Fernández tras anunciar que deja el partido

ERC Sabadell reclama al hasta ahora portavoz y candidato a las últimas elecciones municipales, Gabriel Fernàndez, que devuelva el acta de concejal. La formación responde al anuncio de Fernández, que este lunes ha anunciado que rompía el carnet por desavenencias con la dirección nacional, a quien acusa de haber llevado a los republicanos a un proceso de "mutación estratégica". En un escueto comunicado, el partido muestra "el más absoluto respeto" a la decisión del concejal. Sin embargo, ante la intención de quedarse a partir del pleno de septiembre como concejal no adscrito, el partido le pide el acta: "Aunque las credenciales son personales, consideramos necesario reclamarle que renuncie porque se obtuvieron en nombre de un proyecto de ciudad y unos objetivos de partido".

La ejecutiva se muestra así contundente con el concejal ante cualquier voluntad de mantenerse en el pleno del Ayuntamiento a partir de este mismo mes de septiembre. En una entrevista en la emisora municipal, Ràdio Sabadell, el presidente local de ERC, Roger Vilaret, ha anunciado que la concejala Sílvia Renom será la nueva portavoz de la formación en el consistorio.

La marcha de Gabriel Fernández comporta como derivada que ERC pase de tener tres concejales a tener dos, Sílvia Renom y Santi Valls, quien también es vicesecretario general de Municipalismos en la formación a nivel nacional. Esto comporta perder el título simbólico de primer partido de la oposición, que ahora lo pasa a ser la Crida por Sabadell.

De hecho, en un comunicado, la Crida lamenta el "rotura de los grupos a la izquierda del PSC" y las "batallas fratricidas" entre grupos con representación en el Ayuntamiento. Con todo, la formación moja pan en la nueva situación dibujada en el consistorio: "La nueva aritmética en el pleno evidencia que la Crida es la candidatura que Sabadell necesita para liderar la oposición y refuerza nuestro compromiso con la ciudad, el país y con las clases trabajadoras".