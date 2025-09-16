La empresa catalana Trace ID abre en L’Hospitalet una nueva planta de soldadura de chips "pionera en Europa"

"El sector de los chips y los semiconductores es estratégico para el país, una apuesta de futuro. Tenemos que ser soberanos en todo lo que podamos". Son palabras del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, tras la inauguración este pasado lunes 15 de septiembre de una nueva planta de soldadura de chips de la empresa catalana Trace ID en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). En un comunicado, la conselleria remarca que la compañía es "pionera en Europa" en este ámbito y uno de los "pocos transformadores del continente de tecnología RFID", que permite "la identificación y trazabilidad de productos".

"El valor añadido que aporta Trace ID es muy elevado. Como Govern queremos estar a su lado y lo hemos hecho con una ayuda de 175.400 euros por parte de ACCIÓ y otra de 122.000 de la Direcció General d’Indústria. Este es un ejemplo de colaboración público-privada. Apoyamos a una empresa que quiere fortalecerse cada vez más en un sector prioritario", añadió Sàmper.

El proyecto que lidera Trace ID cuenta, como apuntó el conseller, con el apoyo de ACCIÓ –la agencia para la competitividad de la empresa del Departament d’Empresa i Treball– y ha recibido 175.400 euros de la línea de ayudas para proyectos de 'R+D' empresarial para impulsar la investigación y desarrollo de sus productos en estas nuevas instalaciones, en colaboración con el INTEXTER de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) y Twin Inversors. Además, para la ampliación de sus instalaciones, la compañía también ha contado con una ayuda de la Direcció General d’Indústria de 122.000 euros para "proyectos de inversiones productivas".

El acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Trace ID contó con la presencia del secretari d'Empresa i Competitivitat y consejero delegado de ACCIÓ, Jaume Baró, y de la secretaria de Polítiques Digitals, Maria Galindo. Además, también intervinieron en la inauguración el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós.

Inversión de 1,3 millones de euros

La compañía ha inaugurado, así, un nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados de superficie en el polígono del Mig de L'Hospitalet y que dispone de maquinaria para el diseño de las etiquetas RFID y para su transformación e impresión sobre cualquier superficie" con el fin de mejorar la seguridad y garantizar la trazabilidad de todo tipo de productos". Así, por ejemplo, los chips que diseña Trace ID garantizan procesos como la identificación de productos en cajas de autopago en tiendas y grandes superficies, o la comprobación de ítems empaquetados sin necesidad de abrirlos en el ámbito logístico. "Se dedican a sectores tan variados como el textil, la alimentación, la aeronáutica o la automoción, entre otros", sigue el texto de la conselleria.

La empresa ha invertido unos 1,3 millones de euros en las nuevas instalaciones y en la maquinaria que les permite diseñar y transformar cada uno de los chips con los que trabajan. Trace ID cuenta con una cartera que supera las 3.500 referencias, todas ellas únicas, ya que parten de un diseño estándar que luego personalizan según las necesidades de cada producto e industria. La tecnología RFID funciona de manera similar a la de los códigos de barras, sin necesidad de captar un campo visual, sino "solo a partir de la detección de las ondas que emite cada chip instalado en un producto y que contiene toda la información que requiere un fabricante".

Fundada en 2007, Trace ID forma parte del grupo Twin Inversors 2007 de la familia Arqué, dedicada al etiquetado en RFID. Cuenta actualmente con una plantilla de unas treinta personas y una facturación de cerca de cuatro millones de euros. Trabaja principalmente para el mercado europeo y cuenta con una red de proveedores en China, Estados Unidos y Catalunya. La empresa es miembro activo de la Aliança dels semiconductors i els xips de Catalunya. En conjunto, el grupo Twin Inversors 2007 tiene unos 400 trabajadores y unos 53 millones de euros de facturación.