Suceso
Detienen a dos chicas por un robo con violencia cometido en Santa Coloma
Las dos arrestadas abordaron a una menor de edad que se encontraba en el parque de Can Zam, la amenazaron con una navaja y le sustrajeron el DNI y el teléfono móvil
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) detuvieron a dos chicas, de 19 y 20 años, como supuestas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido la madrugada del 9 de septiembre en el parque de Can Zam. Alrededor de las 02.30 horas abordaron a una chica, menor de edad, que se encontraba en el parque, la amenazaron con una navaja y le sustrajeron el DNI y el teléfono móvil.
Ese mismo día, sobre las 13.30 horas, una patrulla de seguridad ciudadana paró a dos chicas ya que, al presenciar a los agentes, salieron corriendo. Estas chicas llevaban encima el DNI y el teléfono móvil de la víctima, por lo que se las detuvo como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación.
En un comunicado, los Mossos remarcan que, tras la detención, tanto la documentación como el teléfono fueron devueltos a la víctima.
Las detenidas pasaron, el 11 de septiembre, a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Santa Coloma de Gramenet." Estos arrestos se enmarcan en un dispositivo que se realiza desde la comisaría de Santa Coloma para prevenir y evitar este tipo de robos", apunta la policía catalana en el texto.
