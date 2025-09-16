Cuatro municipios del área de Barcelona piden una "compensación" por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas

Las ciudades que protegen las montañas merecen un reconocimiento institucional equiparable al de las que propulsan el desarrollo económico. Es la tesis que sostienen cuatro pequeños municipios del área de Barcelona —Sant Climent de Llobregat, Begues, Torrelles de Llobregat y El Papiol— conjuradas para pedir al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) una "compensación", argumentan, por ejercer de 'guardianes' de los bosques de la sierra Baix Llobregat-Garraf-Ordal, reconociendo así su singular aportación medioambiental al proyecto supramunicipal de la Barcelona metropolitana.

La traducción formal de esta solicitud es su inclusión en las alegaciones municipales al Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), la hoja de ruta urbanística que el AMB debe volver a aprobar una década después de iniciarse su redacción. Al seno interno del AMB ha llegado de la mano del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat, con alcaldía de Junts, igual que Begues y El Papiol. En Torrelles ha ostentado la alcaldía hasta ahora la agrupación de electores progresista Compromís i Acord per Torrelles (CAT), que este jueves precisamente pasa la vara municipal a su socio de gobierno, Junts.

En su escrito de alegaciones, consultado por EL PERIÓDICO, Sant Climent de Llobregat —4.181 habitantes— insta al AMB a poner fin a través del PDUM a la "discriminación entre municipios grandes con actividades económicas y que generan inversión y beneficios económicos, y los municipios que, como Sant Climent, aportan mayoritariamente grandes extensiones de espacios verdes o de mosaico agroforestal".

Queremos que se reconozca nuestro hecho diferencial y se estudie cómo compensarlo Isidre Sierra — Alcalde de Sant Climent de Llobregat y vicepresidente del AMB

El consistorio, secundado por los otros tres municipios del Baix Llobregat mencionados, asume de este modo la necesidad de llevar a la práctica los denominados Servicios Ecosistémicos, definidos por el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), como "los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas".

"No hablamos de un nuevo tributo como la tasa turística ni nada por el estilo. Sino de que el AMB reconozca la singularidad de que algunos municipios cuidamos las zonas verdes que permiten a otros desarrollar actividad económica. No hablamos de quién debe aportar los recursos, sino de reconocer ese hecho diferencial y estudiar cómo compensarlo", explica a este periódico el alcalde de Sant Climent, Isidre Sierra (Junts).

Literalmente, el Ayuntamiento se atreve a proponer, con el objeto de garantizar el equilibrio entre municipios, "la cuantificación del impacto ambiental que aporta cada municipio y establecer los criterios de ponderación entre los municipios que, con el PDUM, mejoren sustancialmente su crecimiento económico y los municipios que aporten valor/equilibrio ambiental", reza el documento de alegaciones locales al plan urbanístico.

El silvopastoreo con cabras es una de las prácticas de gestión forestal de los municipios en Las Montañas del Baix Llobregat. / Jordi Cotrina

Marcar la vanguardia ecologista del desarrollo local

Los cuatro municipios del Baix Llobregat han trabajado el asunto en reuniones de trabajo conjuntas. Un acta de esas reuniones consultada por este diario lista algunas de experiencias exitosas a través de las cuales las administraciones locales pretenden inspirarse para tratar de marcar la vanguardia ecologista del desarrollo local.

Por ejemplo, toman como referencia los créditos climáticos de la Vall de Lord (Lleida), un sistema en el que los territorios venden estos créditos con beneficios climáticos —vinculados con biodiversidad o agua, por ejemplo— para compensar emisiones de empresas de carbono de empresas. También se fijan en las 'eco-tasas' en zonas turísticas como Cantonigròs o los Gorgs de Campdevànol. Así como contemplan la posibilidad de subvenciones o líneas de ayudas por una contraprestación de actuaciones listadas de servicios ecosistémicos en ámbitos como las infraestructuras agrarias o el impacto sociolaboral.

El alcalde de El Papiol (4.358 habitantes), Jordi Bou (Junts), ratifica la visión de Sant Climent. "Como pueblo pequeño y saludable con un entorno verde, pedimos una equiparación", afirma. El primer edil sostiene que Collserola les "coarta" la "capacidad de construir y el desarrollo económico del que pueden disfrutar otros municipios". Es ahí donde reside, concluye, la necesidad de que una administración supramunicipal compense ese esfuerzo que revierte positivamente en el contexto metropolitano.

El documento de trabajo consultado remarca la importancia del "trabajo de incidencia política". La buscan en los espacios de encuentro con entes de ámbito supramunicipal como el propio AMB; el Consell de Governs Locals; la Diputación de Barcelona; las Muntanyes del Baix; o la Conselleria de Agricultura, Ramadaria i Pesca.