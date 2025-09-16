Centelles se prepara como 'park and ride' para centralizar en Osona el operativo por el corte de la R3

El plan alternativo de transporte para sustituir con autobuses el corte de la línea R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació y La Garriga ha localizado su centro operativo en uno de los extremos en la estación de Fabra i Puig de Barcelona y, en el otro, en la de Centelles. Al igual que la capital catalana, el municipio ya se está preparando para el inicio del dispositivo.

Se trata de que los autobuses puedan maniobrar, estacionar, embarcar y descargar pasajeros. En el caso de Centelles, además, se trata de facilitar un gran espacio para la llegada de los usuarios de diversas núcleos de Osona, para que puedan aparcar sus coches y subirse al autobús. En julio, Renfe estableció que el operativo se centralizara en La Garriga. No obstante, el municipio señaló que no había espacio para ubicar autobuses y el aparcamiento necesario, algo que hacía inviable el dispositivo. En cambio, Centelles se ha convertido en el centro neurálgico de un servicio que intenta mejorar la prestación a los usuarios porque el acceso en autobús y los espacios junto a la estación no existen en otros municipios.

Solidaridad

La población, a diferencia del anterior corte en otoño de 2023, cuenta ahora con una gran zona de aparcamiento en el centro. Esta vez, Renfe ha acordado con el Ayuntamiento aplicar medidas que permitan reducir las molestias. "El primer corte de la R3 permite preparar este segundo dispositivo con mayor conocimiento", explica el alcalde, Josep Paré Aregall. "Centelles actúa con solidaridad centralizando el dispositivo, que aumentará la presión sobre la movilidad", indica Aregall, que por ello reclama que se pongan todas las medidas para que no haya más afectación de la necesaria en la población, en especial debido a la cercanía de la escuela Xoriguer, además de evitar molestias a comercios y viviendas.

Nuevas paradas

Es así como, tal y como se ha acordado con el Ayuntamiento, Renfe mejorará el dispositivo colocando paradas de autobús y servicios anexos. La operadora ha iniciado la instalación de cuatro marquesinas entre la calle dels Casals y la calle dels Hostalets que serán el punto donde los usuarios esperarán y subirán a los autobuses. En cada una se indicarán los horarios y los trayectos, teniendo en cuenta que de Centelles pasarán tres líneas: una conexión directa cada diez minutos con Barcelona; otro que irá haciendo paradas en todas las estaciones de Rodalies hasta llegar a la capital catalana; así como otro que pasará cada 15 minutos procedente de Vic en dirección Barcelona.

Las paradas servirán también para resguardar a los usuarios del sol y la lluvia. Renfe indica que estos elementos están formados por varios módulos de 5 metros de largo cada uno y con un ancho adaptable a las dimensiones de la acera. Además, las marquesinas están dotadas de un sistema de alumbrado que permanecerá encendido durante el período nocturno, funcionando de manera coordinada con el sistema de alumbrado del entorno de la urbanización. Está previsto que los trabajos de instalación y adecuación, que cuentan con un presupuesto aproximado de 61.500 euros, finalicen la última semana de septiembre.