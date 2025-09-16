Estrella
Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'
El histórico capitán del RCD Espanyol, fallecido en 2009, residió varios años en la ciudad del Baix Llobregat
Ronaldinho y Laporta, homenajeados como estrellas de Hollywood en Castelldefels
El Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Baix Llobregat) sumará un nuevo nombre destacado este domingo 21 de septiembre: Dani Jarque, el eterno capitán del RCD Espanyol, que murió repentinamente en agosto de 2009 en el mejor momento de su trayectoria deportiva.
En un comunicado, el consistorio castelldefelense explica que 'el 21', dorsal que lucía con el Espanyol, residió muchos años en Castelldefels y ahora la ciudad le rinde homenaje con una estrella en el paseo Marítim. El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 12.00 horas.
De eeste modo, la ceremonia contará con la presencia de familiares y amigos de Jarque, representantes del RCD Espanyol, personalidades del mundo del deporte y autoridades municipales, con el alcalde Manu Reyes al frente. Este reconocimiento llega después de que el pasado año el Paseo de las Estrellas se estrenara con la estrella dedicada a Ronaldinho y al FC Barcelona, en un acto donde también participó el presidente del club, Joan Laporta.
Con su tercera estrella, el Paseo de las Estrellas consolida su objetivo: rendir homenaje a personalidades que hayan mantenido un vínculo especial con Castelldefels. Además de vivir en la ciudad, Dani Jarque también colaboró en actividades locales, como el campus de verano de la UE Castelldefels (2008), reforzando aún más su conexión con el municipio.
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
- Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
- Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
- Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
- Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
- Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
- Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
- El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano