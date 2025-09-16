Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrella

Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'

El histórico capitán del RCD Espanyol, fallecido en 2009, residió varios años en la ciudad del Baix Llobregat

Ronaldinho y Laporta, homenajeados como estrellas de Hollywood en Castelldefels

Imagen de archivo de Dani Jarque.

Imagen de archivo de Dani Jarque. / .

El Periódico

El Periódico

Castelldefels
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Baix Llobregat) sumará un nuevo nombre destacado este domingo 21 de septiembre: Dani Jarque, el eterno capitán del RCD Espanyol, que murió repentinamente en agosto de 2009 en el mejor momento de su trayectoria deportiva.

En un comunicado, el consistorio castelldefelense explica que 'el 21', dorsal que lucía con el Espanyol, residió muchos años en Castelldefels y ahora la ciudad le rinde homenaje con una estrella en el paseo Marítim. El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 12.00 horas.

De eeste modo, la ceremonia contará con la presencia de familiares y amigos de Jarque, representantes del RCD Espanyol, personalidades del mundo del deporte y autoridades municipales, con el alcalde Manu Reyes al frente. Este reconocimiento llega después de que el pasado año el Paseo de las Estrellas se estrenara con la estrella dedicada a Ronaldinho y al FC Barcelona, en un acto donde también participó el presidente del club, Joan Laporta.

Con su tercera estrella, el Paseo de las Estrellas consolida su objetivo: rendir homenaje a personalidades que hayan mantenido un vínculo especial con Castelldefels. Además de vivir en la ciudad, Dani Jarque también colaboró en actividades locales, como el campus de verano de la UE Castelldefels (2008), reforzando aún más su conexión con el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”
  2. Cuatro municipios del área de Barcelona piden una 'compensación' por ejercer de 'guardianes metropolitanos' de las montañas
  3. Los 20 años de la Torre Glòries, a través de sus vecinos: 'Pensábamos que sería una plaza de toros
  4. Cortada la circulación del R4 entre Sabadell Sud y Terrassa Nord por un atropello en Terrassa Este
  5. Excelente': el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas
  6. Barcelona reorganiza la estación de autobuses de Fabra i Puig para hacer frente al corte de la R3 de Rodalies
  7. Una sentencia amenaza la pervivencia de varias terrazas en la playa de Castelldefels
  8. El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la Floristeria Soriano

La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses

La estación de metro de Passeig de Gràcia cerrará el acceso a la L4 durante cinco meses

La ONCE aplaude como modélicas las mejoras introducidas en Glòries para los ciegos

La ONCE aplaude como modélicas las mejoras introducidas en Glòries para los ciegos

El retorno del Tramvia Blau del Tibidabo costaría 45 millones y de cuatro a seis años de obras

El retorno del Tramvia Blau del Tibidabo costaría 45 millones y de cuatro a seis años de obras

Los miembros de la 'manada' de Castelldefels pactan penas de hasta ocho años y piden salir en libertad

Los miembros de la 'manada' de Castelldefels pactan penas de hasta ocho años y piden salir en libertad

Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'

Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'

La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi

La futura Ley del Taxi prevé erradicar las VTC urbanas en Barcelona y reservar ese servicio solo al taxi

El día que Robert Redford apadrinó el MWC de Barcelona

El día que Robert Redford apadrinó el MWC de Barcelona

Sabadell pone a subasta cuatro solares municipales por 4,3 millones para financiar vivienda pública

Sabadell pone a subasta cuatro solares municipales por 4,3 millones para financiar vivienda pública