Castelldefels homenajea a Dani Jarque y le dedica una estrella en su 'paseo de la fama'

El Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Baix Llobregat) sumará un nuevo nombre destacado este domingo 21 de septiembre: Dani Jarque, el eterno capitán del RCD Espanyol, que murió repentinamente en agosto de 2009 en el mejor momento de su trayectoria deportiva.

En un comunicado, el consistorio castelldefelense explica que 'el 21', dorsal que lucía con el Espanyol, residió muchos años en Castelldefels y ahora la ciudad le rinde homenaje con una estrella en el paseo Marítim. El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 12.00 horas.

De eeste modo, la ceremonia contará con la presencia de familiares y amigos de Jarque, representantes del RCD Espanyol, personalidades del mundo del deporte y autoridades municipales, con el alcalde Manu Reyes al frente. Este reconocimiento llega después de que el pasado año el Paseo de las Estrellas se estrenara con la estrella dedicada a Ronaldinho y al FC Barcelona, en un acto donde también participó el presidente del club, Joan Laporta.

Con su tercera estrella, el Paseo de las Estrellas consolida su objetivo: rendir homenaje a personalidades que hayan mantenido un vínculo especial con Castelldefels. Además de vivir en la ciudad, Dani Jarque también colaboró en actividades locales, como el campus de verano de la UE Castelldefels (2008), reforzando aún más su conexión con el municipio.